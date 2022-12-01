台灣人常說自己居住的島嶼像一個番薯。近日，這個番薯的表面被重新塗上顏色，藍色所佔的面積，變得愈來愈多。寶島剛完成「九合一」地方選舉，民進黨兵敗如山倒，該黨的前主席蔡英文坦承，這是綠營史上最失敗的一次地方選舉。今趟最大的贏家，正是以藍色為代表的國民黨。半年前，國民黨還是內外交困，在政治上被指兩面不是人，不少台灣時事評論人甚至預測，國民黨再走下去，恐怕要面臨滅頂之災。

沒料到今趟的「九合一」選舉，國民黨可以戲劇性地大舉回朝，把民進黨殺得棄甲曳兵，這個結果確是超出很多人事前所料。究其原因，也未必是藍營的選舉策略得宜所致，而是因為民進黨太爛，選民投票支持國民黨，純粹是為了發洩對綠營的不滿。

國民黨在地方選戰中大勝後，很多人滿懷憧憬，認為兩年後的所謂總統選舉，藍營中人大有機會重新奪回政壇的第一把交椅。然而，這一切言之尚早，綠營與藍營不同，民進黨最擅長打「逆境波」，而國民黨則最不擅長打「順境波」。如今的情勢恰恰是藍順綠逆，民進黨的不少地方力量，還是死而不僵，這場球賽再踢下去，藍營的戰果仍然未許樂觀。

國民黨有太多固有勢力，在政治上面臨逆境時，大家明白到一損俱損的道理，或許還可以患難相扶。一旦回復順境，各路人馬便群起爭逐，誰也不肯讓誰，結果便大多會以「攬炒」告終。就連不少資深的國民黨人也指出，該黨是「內鬥內行，外鬥外行」，他們最大的鬥爭本領，往往都是用來對付自己人。下一年，台灣的總統選舉前哨戰就會響起，國民黨的內鬥本領勢必重現，到時候又會有好戲連場。