亂港黑手黎智英聘請英國御用大律師的爭議不斷，終審法院最終駁回律政司上訴，特首李家超已就海外律師應否參與國安法案件，提請全國人大常委會釋法，律政司已申請押後上述案件的審理以待釋法結果。

對於提請釋法的決定，從中央駐港機構、駐港國安公署到不少社會各界人士均表態支持，發言人直指終院裁決與《港區國安法》關於「特區行政、立法、司法機關應當依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」的規定相違背，這不僅為外部勢力插手干預本港事務開了方便之門，更有損本地律師職業聲譽和香港法治形象。

二十大報告提出完善特別行政區司法制度和法律體系的要求，全國人大常委會對《港區國安法》作權威解釋，是完善特區司法制度和法律體系的應有之義。

終院在判詞中指，律政司在申請上訴至終院的許可階段才根本上改變其論點，提出未經闡明及未有證據支持的爭議，並稱之與國安有關。可見判決主要是針對司法程序而不是其威脅國安的本質，而與國安法的立法原意相違，亦正是其最大的爭議。

黎智英案將成為判例，對香港法例影響深遠，更涉及國安範疇。批准由未具本地執業資格、不具經驗、不同法系的海外大狀出庭抗辯，有利益衝突及洩漏國家機密的風險，更違反《港區國安法》的立法精神和法理邏輯。提請人大釋法在憲制和法律層面解決涉及國安法案件的爭議，有助讓社會準確全面地理解國安法，符合香港基本利益和憲制秩序。港府有維護國安的責任，理應有效防範、制止和懲治危害國家的行為。在維護國家主權、安全和發展利益的問題上，政府的立場必須清晰且堅定不移。