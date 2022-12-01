內地扶貧滅貧不是停留在嘴上，而是見諸實際行動，絕對貧困地區有9,000多萬人口為何能脫貧？因為國家領導人以身作則帶頭踐行，中央派出300多萬幹部蹲點前線扶貧，700多名幹部在扶貧滅貧工作中甚至奉獻了生命，才得以使全國實現消滅絕對貧窮，建成小康社會。我國已實現了聯合國沒有國家能實現的目標，反觀號稱富裕的香港，則貧富差距不斷擴大。

何解？根本原因是行政主導的特區政府，尚未把國家領導人苦口婆心的說話聽入耳，並見諸實際行動。今年「七一」國家領導人再次告誡特區政府，要讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。請問高薪厚酬的高官有聽進耳、記在心並肯去做嗎？

上屆林鄭政府對決定4年凍薪的最低工資委員會主席授勳嘉獎，簡直是與中央精神背道而馳！本屆政府勞福局局長孫玉菡仍未對勞工界爭取每年一檢最低工資的要求鬆口，答覆勞工界立法會議員郭偉强的有關質詢是零進展，說明行政主導的特區政府的施政方針，仍未認真貫徹中央政府「施政必須以民為本」的要求，沒有把人民的利益擺在第一位。

因此，全港市民都可目睹內地過去10年消滅了絕對貧困人口實績，建成了小康社會，實現了聯合國提出但只有中國才做到的消滅貧窮壯舉。可是，香港的貧窮人口卻不減反增，2016年在職貧窮人口68.1萬人，至2020年上升至80.5萬人，增幅近兩成。為何富裕的香港貧富加速兩極化？原因就在於歷屆政府施政無滅貧方針，施政策略及目標和政策取向傾斜於壟斷資本大財團，從政府處理公共交通和公用事業申請加價便可見真章。