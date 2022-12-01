十年人事的確幾番新，今日嘅中國令老美「喊驚」，把中國視為最大威脅。早前美國國防部公布新一份《國家防衞戰略》，形容中國係美國最大安全挑戰，又警告中國正破壞美國喺印太地區嘅聯盟，利用不斷增長嘅軍力脅迫區內鄰國。而拜登更把中國認定為唯一能整合運用其經濟、外交、軍事和科技實力，對當前穩定與開放的國際秩序構成持續挑戰的國家。

呢，近排加拿大外長連同多名內閣成員發表《印太戰略》，又執老美口水尾，形容中國係一個日益具有破壞性嘅全球力量。而英國首相辛偉誠亦發表其任內首次重大外交政策演講，形容英國與中國關係嘅「黃金時代」，已隨以貿易促使中國社會和政治改革嘅天真想法一同結束云云。

辛偉誠所指嘅「黃金時代」，多數分析指係直接回應2015年時任財相歐思邦訪華時，形容英國係中國在西方最佳夥伴嘅言論，象徵前首相卡梅倫時期嘅中英友好階段或已落幕。看來，中英領袖喺英國酒吧飲啤酒嘅喜洋洋畫面將難以再現。

英國如今內外交困，既要應付護士、教師、郵差、鐵路工人嘅大罷工，又有通脹及能源危機，辛偉誠想唔頭大都難！有評論指佢嘅對華態度冇前任首相卓慧思咁強硬，阿哥，諗起一大堆經濟民生問題要紓解，此刻，講得俗啲，真係啪多兩粒「偉哥」也硬不起來！辛偉誠話喺佢領導下，英國不會安於現狀，抗衡中俄等競爭者及全球挑戰時不能靠華麗言詞，也不能短視和一廂情願，要採取長遠措施和穩健嘅務實原則。

呢番話老朽覺得幾得體，但竟惹來對華鷹派嘅保守黨前黨魁不滿，斥其所謂務實路線係在安撫北京！世衰道微，大惡者應劫而生，天下難和平，信焉！