內地在二十大之後的高官聯動調整仍在繼續，譬如本周，國資委主任郝鵬空降遼寧省委書記，陝西省委副書記兼延安市委書記趙剛，升任本省省長。兩人都曾是國企高管，後來轉入政界，郝鵬曾任中國航空工業蘭州飛控總廠廠長，趙剛曾任中國兵器工業集團副總經理。而剛剛升遷躋身政治局的原遼寧書記張國清、原陝西書記劉國中，都曾在中國兵器工業集團工作。尤其是張國清與趙剛，都擔任過兵器集團駐伊朗代表、北方工業公司總裁、兵器集團高層。如此集中的國企幹部大規模調整是不多見的，直觀折射了當下的選官用人思路。

在二十大上新「入局」的地方書記中，除了張國清、劉國中，新疆馬興瑞、浙江袁家軍同樣出身央企，且兩人都曾是中國航天科技集團老總。這是史上首次有軍工企業出身的高管躋身政治局，且「一炮四響」，迎來高光時刻。以往並非沒有國企背景官員「入局」，但多來自鋼鐵冶金、石油、電力、機電等行業，如今風頭完全被軍工企業蓋過。

國企被稱為「共和國長子」，在國防軍工、國家安全、基本服務等方面發揮基石作用。最近幾年，國企在政經各領域不斷攻城奪地，通過混改，參股科技互聯網民企；借助調控政策之便，在房地產市場擠佔了以往民營房企的地盤；依靠壟斷地位及兼併重組壯大規模，打造世界五百強的巨無霸企業。二十大報告強調：「推動國有資本和國有企業做強做優做大。」國企之中，央企是龍頭；龍頭之中，軍工又是排頭兵。反映到官場上，就是大批國企幹部突飛猛進。

在二十屆班子中，有18位現任央企的董事長或總經理當選為中央候補委員或中紀委委員，而已從企業轉崗黨政部門的更有30多位。在世界五百強位列前十的國家電網、中國石油、中國石化等，在「兩委」均有席位。而中糧、中儲糧、國藥等公司高管當選，則與糧食安全、衞生防疫的大背景有關。

在部委及省市高官中，民政部長唐登杰曾任中國兵器裝備集團董事長，應急管理部長王祥喜曾任國家能源集團董事長，中國科協黨組書記張玉卓曾任神華集團董事長，山東省長周乃翔曾任中國建築董事長，湖南省長毛偉明曾任國家電網董事長，中央軍民融合辦常務副主任雷凡培曾任中國船舶董事長，中央空管辦主任蔡劍江曾任中國航空董事長。總體而言，國企背景的黨政官員數量，達到了近幾屆的新峰值。

自2018年起，北京方面有計劃的從央企選拔一批高官空降各省，新任陝西省長趙剛就是其一。深圳市長覃偉中（原中石油副總）、北京市委常委兼副市長楊晉柏（原國家電網副總）也是，他們亦入選新一屆「兩委」。大量國企官員湧入政壇帶來的影響是多方面的，除了直接對國企發展進行支持，在各項政策方面亦明顯向國企傾斜，加強對民企的掌控與變相改造，市場化改革將經受重要考驗。