產評：美固霸不惜代價　去美重塑全球化

美國通脹雖已由高位回落，但仍持續大幅高於理想水平，聯儲局理論上要繼續加息收水抗通脹，惟要承受經濟下行壓力。此刻本最需要全球協作抗通脹，偏偏美國為了鞏固霸權，借抗通脹之名出台各項措施擾亂國際貿易秩序和供應鏈運作。有心理準備，這次通脹周期為時會比想像中長，全球為了擺脫美國的收割，得思考去美元化，積極加強雙邊與地區經貿，重塑出新的全球化模式，期間全球經濟無可避免收縮，也沒有人能獨善其身。

過去美國經濟長年繁榮，靠全球化下各地分工合作，各顯所長，各司其職，全球化紅利惠及世界，推動全球經濟持續增長及人類文明進步。

可隨着中國崛起成為全球第二大經濟體，而美國經濟則在缺乏結構性改革下，長年靠舉債印銀紙度日，此消彼長下，中國已成為全球最大的貿易國、消費國和製造國，自然要爭取應有的國際話語權，配合內部升級改造，實現富民強國的目標。

這正正不為美霸可容，自從對華開打貿易戰之後，美國使出針對中國經貿和半導體發展等招數，還推出《降低通脹法案》，設下多項歧視性和扭曲性的貿易措施，擾亂全球半導體產業鏈和供應鏈運作，非但中國，就連歐洲也大肆批評其做法不公，要出招應對保障自身的利益。

至於在俄烏戰爭上被美國以意識形態之名綑綁上車的歐洲，經濟亦付上高昂代價，最終還是被這「盟友」當競爭對手打壓。這個局面，說明昔日行之有效的全球化已Game over（玩完）！

如今各經濟體為求自保，得思考在減低與美聯繫以降受制裁或被綑綁的不利影響下，如何透過強化雙邊及地區經貿合作，確保自身經濟可持續發展。這個過程中，各地都要在這新全球化下重新建立角色，找到新的定位，內地及香港也不例外。對香港而言，過去以美國說了算的國際環境已改變，得配合內地崛起加強互聯互通，當好推動人民幣國際化的「前鋒」與「連繫人」角色，加強資本市場優勢配合拓展亞洲經貿聯繫，就成為發展主戰略。

此外，亞洲各地自身的取態亦成為關鍵，一盤散沙繼續聽令美霸挑事分裂，還是站在自身利益，尋求互惠共贏，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）會是一個支持亞洲強大的超級經貿平台。

再看如今中東產油國與美國關係生變，最近馬來西亞政局底定，前者是一帶一路的「交匯地」，後者是海上絲綢之路的「樞紐地」，皆在一帶一路倡議下發揮關鍵作用，區內發展出現積極的變化，值得期待。

美國是超級大國，其霸權衰落，牽一髮而動全身，勢將目前「一超多強」的局面改變，很多經濟體會乘機快速崛起，甚而挑起地緣政治紛爭，圖亂而取之，意味世界經濟難有寧日，各自只有設法強化內循環基礎應對。自強，乃在新全球化過程中爭勝的本錢！