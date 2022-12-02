功夫茶：教師復課時數增　疫下快樂十年低

疫慌近3年，嚴重影響學校正常上課時間。疫情肆虐期間，學校採半日授課，甚至改上網課，時間長難免影響學習，最明顯係學生缺少自我約束力；其次係缺乏課堂學習嘅氛圍，以及因長時間觀看屏幕導致眼睛疲勞。

此外，有研究亦指出逾六成大學生認為抗疫期間，網上學習效果比面授課堂差，大學生尚且如此，是以對中小學生，自然影響更大。為免影響學生學習，各方自然希望疫情若緩和，可以恢復全日上課。呢！教育局上月初旬更新《學校健康指引》，符合接種要求嘅小學及中學，分別可最早於今年12月1日及明年2月1日安排全日面授課。疫情之前曾趨緩和，學校申請恢復全日面授課嘅漸見增多。教師自然亦有不少準備工作，譬如要協調服務供應商，包括校車服務、午飯供應以及學生課後訓練嘅機構等。

有團體進行調查發現，教師在校工作小時較去年增加，逾80%教師每周工作超過51小時或以上，當中有近三分之二教師每周工時更達61小時或以上；教師整體快樂感評分更錄得10年來最低，由去年嘅5.13分，下降至今年嘅4.71分。

有教育團體上月向全港學校發出問卷，成功收回953位在職教師回應。調查發現，教師喺學校工時正按年增加，今年有81%教師每周工作超過51小時或以上，較去年嘅74%上升，而每周工作61小時或以上嘅亦由去年嘅34%，大幅增加至49%。

調查又發現，有85%教師感到現時工作壓力過大及略大，壓力來源主要來自學校嘅行政工作；批改、備課、上課等教學工作、學生嘅學習差異擴大、新增教育政策要求，以及學生嘅情緒問題。教育團體發言人相信，是與疫情下嘅學習環境和常態轉變，以及近年落實多項新教育政策有關，致教師工作量增加，預備時間亦較以往長。

無可否認，教師工作任重道遠，之不過，家家有本難唸嘅經，行行亦有行行嘅難處，不啻教師喺疫慌下困難特別多，相對其他行業，香港教師畢竟待遇唔算差，假期多且工作穩定。當然，調查更發現幼稚園卻承受嚴峻嘅營運壓力，幼師被裁員、減薪、凍薪等情況屢見不鮮；呢方面倒是教育局應致力去查找原因及設法去規劃及改善。

團體發言人建議，教育局應推出相應支援措施，以改善師生身心健康，包括精簡學校行政，增加人手支援相關工作。事實上，本港因移民潮師生流失甚多；黑暴期間，更有唔少教師不務正業，甚至違法被捕，令本港教育蒙塵。是以功夫茶覺得，教師於爭取援助減壓之餘，更應該回到教育嘅初心，即「學而不厭，誨人不倦」嘅本質，咁先至可以令各界人士同情及贏得社會尊重，自己亦必深感快樂！