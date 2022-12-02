娛圈單打：愛國明星紛回流 還是覺得香港好？

內地實施「動態清零」，不時封區防控，近日港星紛紛回流，便被質疑是為了逃避內地防疫政策。例如早前傳出移居上海、連兒子都安排好入讀當地國際學校的楊千嬅，以即將開演唱會為由，舉家搬返香港。更令人注目的是蔡少芬（Ada）和張晉一家，消息指，他們一家5口於上海解封後急急回港，連在上海租住的3,000呎豪宅都已退租，反映有排唔返上海。

回流後，Ada旋即被網民在茶餐廳野生捕獲，她穿起白恤衫，紮起頭髮，以素顏示人，獲網民大讚「有氣質」、「超貼地」。Ada在內地打拚多年，相信久未嘗過真正港式茶記滋味，甫回港即急不及待解饞，正常不過。

當然，愛國港星在內地疫情復熾之際急急返港，少不免引來冷嘲熱諷。有網民便直指這些港星口說愛國，身體卻很誠實，用腳投票不支持國家動態清零，是假愛國；尤其蔡少芬曾在內地節目侃侃而談，大讚上海生活乜都好，「好得無可再好」，加上早將事業重心移至內地，以致遭網民揶揄「上海有乜唔好」、「點解要返嚟受苦」，令人莞爾。

不過，上海在3月底封城兩個多月，的確引發不少混亂，香港人享受自由慣了，不適應足不出戶的封城生活不足為奇。

另一位最近回流的港星側田，日前開演唱會忽然在台上爆喊，聲稱當初受到負面新聞打擊，轉往北上發展，現在猛然醒覺，不能事事怪罪傳媒云云，似為回港再展拳腳鋪路。然而網民並不賣帳，直斥有人在內地撈唔掂才返港洗白求發展。是耶非耶，清官難審矣！