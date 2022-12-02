正論：經濟復甦路漫漫　防疫混亂再添煩

本港近日氣溫急降，涼風撲面，讓人感到陣陣寒意！然而，真正教人毛骨悚然的是經濟一潭死水，如今百業蕭條，企業相繼倒閉，外資接連撤走，是誰之過？打工仔朝不保夕，依然要面對通脹壓力，生活苦不堪言，是天災抑或人禍？為了挽救疲憊不堪的經濟、推動復甦，社會各界早已發聲，呼籲港府進一步鬆綁防疫措施，推動通關，以推進香港重新與世界接軌；奈何港府置若罔聞，官員更是避重就輕，以「擠牙膏式」步伐前進，市民何時才能看到復常曙光？

本港如今民怨沸騰，與港府過度防疫脫不了關係！即便官員早已表明毋須再提「0+幾」，然而防疫措施與市民息息相關，更是推動經濟復甦的最大絆腳石，市民又豈會聽信高官三言兩語就罷休？昨日再有商界人士發聲，直指本港目前的營商環境面臨巨大挑戰，防疫措施窒礙人員往來，令外圍仍對香港的營商環境持觀望態度，坦言港府只有盡快解決「0+0」這條數學問題，香港才能抓住機遇，應對未來挑戰！該人士更指，商界只看港府政策能否帶動人員往來，強調假如效果良好，商界亦願意配合。奈何言者諄諄，聽者藐藐，醫衞局同日以疫情升溫頗快為由，咬定暫不適合繼續放寬防疫措施，一句便將市民的希望擊沉！

誠然，昨日新增的確診宗數再度突破一萬宗，單從數字而言，是相當驚人。不過，港人普遍處之泰然，原因是隨着Omicron病毒致病性的減弱，疫苗接種的普及，乃至治療經驗積累，使得新冠死亡率已大幅降低，不再令人聞風喪膽。「疫慌」早已不再，換來的卻是「防疫慌」；比起確診中招，市民顯然更擔心港府走「回頭路」，趁機「加辣」防疫措施。

相較於確診宗數升升跌跌，本港經濟數據直線下滑，顯然更令人擔憂。本港現時面對的經濟問題多不勝數，諸如人口老化、人才流失、反全球化、環球通脹等，無一能輕鬆解決！其中，人才流失對香港影響最為深遠，不但嚴重限制各行各業現時的復甦步伐，甚至影響社會未來發展。而嚴苛的防疫政策，正是觸發本港人才外流的主因之一。諸如污水驗毒、禁晚市堂食，乃至以強硬手段谷針等，種種措施既限制了港人的自由，同時讓人感到一頭霧水、滿腦子問號，顛覆了世人對防疫的認知，直接導致港人對港府失去信心！

因此，港府欲「亡羊補牢」，最優的解決方法並非為海外人才提供各項優惠，而是進一步鬆綁甚至撤銷防疫措施！畢竟漠視民意，堅決維持嚴苛防疫，只會動搖人才留港的決心，迫使更多港人遠走他鄉，遑論吸引人才回流或海外人才來港。相反，港府一旦實施「0+0」、中港一旦通關，商界普遍相信，憑藉本港固有的「天時、地利」優勢，足以吸引海外人才及資金來港，為推動本港經濟全面復甦注入最大動力！