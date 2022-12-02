世界視線：女性加上機械人　衝擊勞動舊分層

勞動是甚麼？在我們現今複雜的社會，這是一個具深刻探討意義的問題。

自古至今，除了休閒娛樂，人類一直都做事，它可解釋為勞動，也是一種維持生計或謀生的生活方式，在傳統社會，人們擁有簡單的農具或作坊的簡單生產工具，藉以操作生產討生活。

資本主義出現，資本家擁有廠房機器，使大量人口成為僱員，工作變成主要是一種辛勞生產、受僱及受薪的活動。由於早期資本主義發展嚴重剝削，導致工人運動興起，歐洲先進國家只好推出有薪假期、退休金、勞工保險、失業金、最低工資及醫療福利。

對勞動觀念的新挑戰來自上世紀70年代女性主義的興起，女性千百年來在家中辛勞做家務、照顧家人，怎可以無償？更重要是她還生兒女，在英文及法文，分娩正正是labour及travail，和「勞動」同義！最不容抵賴的是商業代孕母就是極辛勞及具風險的僱員，可享受好條件，一般女性生育怎可以就被忽略，當做義務工作？如今先進國家出生率低，不正凸顯女性生育的意義？這迫使西方政府愈來愈考慮提供女性生育休假津貼、獎金及兒女養育津貼，甚至主婦退休金！

機械人的廣泛出現又是新的考慮，過去政府依賴大量生產者及勞動者來支付種種社會及福利開支，機械人將來有可能廣泛取替勞動人口，這是資本家的理想考慮，透過增加機械人生產可大幅減少僱用工人的薪酬及福利開支，生產力更可提高，意外減少。但政府如何可補償工作人口減少帶來更少稅收？如何可照顧將來無法受僱的失業人口？所以蓋茨（Bill Gates）就提出要政府抽機械人稅來照顧被排斥出勞動市場的人口。

另外一個令社會尷尬但又不能不面對的是性工作者的問題。相信沒有人不接受這是社會無法杜絕的行為，問題是如何可以處理好以杜絕罪惡的氾濫，法國社會學家及工會領袖支持：「性工作也是工作。」他們定位性工作者是高風險的自僱弱勢社群人士，所以要防止性工作者被淫媒控制剝削，反對不合理地被社會歧視，要求政府容許他們加入工會行列，享有合理待遇如工作安全、衞生福利及退休保障等。唯一的爭議是如何評估他們的收入以制訂合理稅收及繳交社會保障費用！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻