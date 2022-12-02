保安局局長鄧炳強指出當前一些示威似顏色革命雛形，此言是一矢中的。

今次的示威始自中大畢業禮，迅即與內地的示威接上，聲援內地。期間的急速變化反映出二者之間有某種連繫。在香港的示威採取與內地相近的手法、口號，白紙標誌，或許不是事先計劃，但香港示威與內地示威顯然是在資訊上緊密聯合，以內地引導香港，以香港配合內地，形成遍地開花的現象，起國內外負面宣傳的作用。在內地示威已演變成對政權的攻擊，已不是要求防疫政策措施改善，出現強烈的政治色彩。下一步是在政府的抑制下，會否產生流血事件，將之擴大，目的似是要發展成流血暴動。不過，內地政府會否容易讓示威變質，衝擊社會與政治穩定呢？相信機會不大！

但在香港由大學生牽頭，也拉上內地在港的學生與部分社會人士的示威，卻還是會對香港構成威脅。一是香港內部還有眾多異己人士，在國安法與政府措施下，不敢對抗。可是出現聲援內地的示威，卻可鼓舞這些人，引導他們也出來抗爭。二是香港的示威在香港社會內擴大內地示威的政治訊息。妖魔化內地政策與政府，也在香港宣傳對內地的負面新聞與假新聞，製造香港社會與內地的敵意與對立。

三是若內地示威未被抑止，香港便大有可能借內地對示威的寬容，讓異己分子再次組織動員起來。香港黑暴的前身是反國教，是一場一場示威，從不重要的抗爭，積累演變成黑暴，這實際是推動顏色革命的普遍公式。香港若只以為示威只支援內地，反對清零抗疫，掉以輕心，香港的示威一方面挑動社會不滿防疫的情緒，發動反對現行防疫政策的各個群體。另方面，在反防疫示威中便可夾雜眾多政治與社會反抗情緒，讓外力得到掩護來再度挾持示威演變為政治暴動。

鄧炳強的不是虛言，相信特區政府正在準備對策應付。香港要吸取黑暴的教訓。由於香港社會還存在眾多的不滿和政治反動勢力與心理，示威在和平合理範圍當可容許。但如今變成政治行動，支援內地反政府反政權的行動，香港的示威即使未涉及暴力來犯法，也可以按違反國家安全的原則處理。香港的國安系統也應該盡快查清涉事者的背後、與國內外的聯繫，嚴肅處理，也應與內地政府合作，查處港人在內地涉亂的情況。