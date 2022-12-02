中美大國戰略競爭，決定國運興衰，最危險的衝突在軍事領域，最易點燃的導火線是台灣問題，是台灣當局搞「倚美謀獨」，兩國都不想因而兵戎相見。

於是，中美防長最近繼兩國元首會面後會談，中方在台灣問題上給美國劃出「不可逾越的紅線」，兩國軍隊要在這個問題上做好「危機管控」。中美軍事的「危機管控」機制，多年來一直有，因美國眾議院議長佩洛西幾個月前竄訪台灣，中方宣布停止運作。這幾個月來，解放軍對台海空實戰軍演常態化大包圍幾乎日日不斷，美軍只能躲在遠遠的地方「嚴密觀察」，搭不上話，要想「管控危機」已做不到，不知如何是好。

中美軍事「管控危機」的由來，出自美國多年來在台灣問題上總想衝擊中國的「紅線」，在於美國長期搞「以台制華」，現在又把它當成要和中國大國競爭、打擊中國的「主打菜」，咄咄逼人，花樣百出。然而，這些年中國軍力、國力猛增，已對美國的軍事威脅構成了巨大的反威脅，令山姆大叔不敢輕舉妄動，這就有了雙方要「管控危機」的防長會談。

其實，美國對和中方談「管控危機」並無誠意，只是策略手段，為美國的「對台政策」服務；美國「對台政策」的重要內容，是美台搞了多年的所謂「共同防禦台灣的安全保障」，也即大陸對台動武實現統一，美國會不會出兵參戰。對此，美國又一直搞「模糊政策」，不說「出兵」，也不說「不出兵」！現在，因為中國強大了，一般認為美國不會、不敢為台和中國打仗，但這是「外界的評估猜測」，美國可從來沒有公開表示不會出兵。相反，美國軍方多次「警告」，中國若對台灣動武，將付出沉重的代價，威脅北京不要低估美國的反應，這是在暗示美國有派兵參戰的可能？一直盛傳美國要求台軍能頂住解放軍若干天，美國即可馳援，看來美國也在作兩手準備。