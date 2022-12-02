「螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易。」毛澤東名句之所以經常被引用，因為確實夠經典，世界上總有一些人自高自大，不自量力。加拿大政府就是典型例子，其日前發表的所謂「印太戰略」，從名字到內容都是東施效顰，幾乎一字不差照抄美國版本，根本不值一哂。美國的印太戰略主要針對中國，這不難理解，畢竟兩國實力相當。而加拿大的印太戰略也將中國列為主要對手，則分明是自抬身價，它有這種資格嗎？

在這份長達26頁的文件裏，「中國」被提及50多次，並被抹黑為「一個愈來愈具有破壞性的全球力量」，因此加拿大政府宣稱將加強在印太地區的軍事存在。如何加強？文件提出會投放23億加元，既要增加在印太地區的軍事部署，還要改善與地區盟友的軍事及情報合作。這點錢竟有這麼大用處，可以做這麼多事情，渥太華政客到底是太天真，還是太白癡？

雖然加拿大屬於發達經濟體，但論整體實力只能算是三流國家，論軍事實力更是完全不入流，此等國家竟然也想在印太地區刷存在感，而且擺明挑戰中國，不是蚍蜉撼樹又是甚麼？看來渥太華政客不僅走火入魔，而且患上臆想症，有事沒事整天渲染中國威脅，指北京干預外國和對其他國家愈來愈多脅迫云云。他們未免想太多了，中國一向主張和平共處，從來無意干預和脅迫別國，相反，最喜歡干預別國的恰恰就是西方國家，他們對香港、台灣、新疆事務指手畫腳，難道不是干預中國內政？是誰給予他們這種特權？

盎格魯撒克遜國家共同特點就是傲慢自大，加拿大如是，英國亦如是。英國首相辛偉誠發表任內首個重大外交政策演說，聲稱中國對英國的價值觀和利益構成「系統性挑戰」，並指中英黃金時代已經結束，以貿易促使中國社會和政治改革的天真想法已徹底失敗，英國將為加劇與中國及俄羅斯的競爭做準備。這種充滿冷戰思維和意識形態偏見的演說，可謂狗屁不通，而有些英國政客還認為辛偉誠對華不夠強硬。應該怎麼做才算夠強硬？與中國全面脫鈎甚至斷交？或者像鴉片戰爭時派幾艘軍艦攻打中國？

今時不同往日，英國和加拿大這種國家自我感覺良好，其實歷史早已翻篇，他們充其量只能充當美國跟班，愈是裝腔作勢，愈令人作嘔。