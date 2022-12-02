法國總統馬克龍國事訪問美國，聲稱要推動與美國對話合作，但明眼人都知，馬克龍是衝着拜登簽署、總規模高達3,690億美元的《降低通脹法案》而來。法案內容涵蓋稅收、清潔能源、醫療、汽車製造等領域，當中最令馬克龍不滿的是綠色能源補貼和稅務減免，干擾市場運作，令歐洲企業利益受損，歐盟甚至有意告到WTO去。美國霸權一直唯我獨尊，非始自今日，馬克龍有可能改變到甚麼嗎？

法國方面指出，有關法案具有歧視性，特別是針對歐盟汽車製造商，要不將廠房設於美國享受補貼，要不留在歐洲高成本生產，無法與美國企業競爭。馬克龍早前在愛麗榭宮設宴招待歐洲企業家，游說他們留下來不要走，原因正在於此。另外，俄烏戰爭導致能源短缺、油價飆升，加上美國加息不斷，歐洲通脹如狼似虎。最令馬克龍意難平的是，美國一方面要求盟友一起制裁俄羅斯，另一方面以高幾倍的價錢出售天然氣予歐洲，把歐洲當成韭菜收割，既要肢解俄羅斯，更要掏空歐盟，幾把怒火燒在心頭，不去找拜登講數才怪。

然而，美國橫行霸道慣了，又豈會將法國放在眼內？拜登可能表面上安撫馬克龍，政策實際上並無改變。但這能怪誰呢？歐洲一直高舉人權大旗緊隨美國起舞，將意識形態不同的國家都視為寇讎，搬起石頭砸自己腳也是活該。

當然，得道多助，失道寡助。美國這種連盟友都出賣的把戲，歐洲已經看透。須知每個國家也有自己的利益考量，美國這樣玩下去，只會將歐洲更大力地推向中國這一邊。消息指馬克龍下月訪華，會否如德國總理紹爾茨那樣滿載而歸仍是未知之數，但馬克龍心知肚明，惟有靠攏中國，才能增加同美國談判的籌碼。