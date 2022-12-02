如果有一天，筆者在課堂上跟學生說：「各位同學，中日戰爭已經結束，香港3年零8個月的日治時期亦已過去，中國人和日本人應該重新建立良好關係……」若然如是說，在座的學生恐怕會嚇傻了眼，他們定然心想：中日戰爭完咗九世啦，你依家先講呢啲，Out唔Out啲呀！

近日，英國首相辛偉誠卻當真是這般惹笑，他在國會演說，煞有介事地告訴一眾議員，中英兩國間的「黃金時代已成過去……」實際上，早在幾年前，英國政府以「莫須有」罪名，壓制中國電訊公司華為在當地的發展，接着又支持香港的反修例運動，中英關係便早已漸行漸遠，辛偉誠到今天才講這話，未免有點過時。

至於中英兩國間友誼不再，彼此的關係要由「黃金變爛銅」，也就由它去變吧，反正責任不在我方，而最大的損失，卻一定是在對方。大英帝國的衰落乃是其來有自，最主要的原因，是英國人失去了昔日的氣魄和自信，也丟棄了傳統上處事客觀公正的原則。試看今日的香港，仍然容許大量西方教會建立的學校在作育英才，但辛偉誠管治下的英國，卻快要將所有的孔子學院趕出國家。偌大的英倫，竟然容不下來自中國的文化和聲音，試問西方崇尚的包容精神，如今安在哉？

西方法律口口聲聲講無罪推定，但請問到今天為止，英美國家何曾列舉過任何具體證據，足以證明華為系統安裝了所謂的「後門」程式？可惜，如今的西方人已經不管這一套，為了壓制中國崛起，只是一味使蠻，所做的行為，跟「未開化」的民族並無兩樣。因此，今日真正值得辛偉誠悼念的，不是中英兩國間的黃金時代，而是西方人早已失去的光榮歲月。