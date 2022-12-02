美國雖然自詡民主燈塔，又愛扮演世界警察，但到頭來即使面對比自己弱很多的對手，還是照樣使出齷齪手段，令人側目。世界盃來到分組賽最後一輪，美國出戰世仇伊朗，必須贏波才可壓過對方晉級16強。不料就在兩隊對決前，美國足總竟使出下三濫手段，在官方社交平台對伊朗國旗做手腳，刪去伊斯蘭共和國標誌，僅餘下綠、白、紅三色。美國最終雖以1比0小勝，卻沒有大國之風。

山姆大叔連出兵伊拉克都可以編造大仁大義的藉口，為挑釁足球場上對手而安插似是而非的理由，簡直毫無難度。美媒報道，美國足總解釋另類「偽旗」行動是要為伊朗面對暴力的女性及被殘酷鎮壓的示威者發聲。不要問為何不直接展示因佩戴頭巾問題，於拘留期間死亡的伊朗女子阿米尼照片，又或世上多地以斷髮方式聲援伊朗女性的相關圖片，那不是更對題、更能喚起關注嗎？別傻了，美國只是借題發揮對伊朗球員做思想工作而已。

眾所周知，伊朗在首兩輪分組賽均有球員拒唱國歌，有指對戰美國前，伊朗政府便以球員們的家人來迫令就範。老美覷準機會，加以挑撥，若直接貼出與示威相關照片，有可能刺激對方化悲憤為力量，為同胞爭勝，但將矛頭指向伊朗政權，則可令哀兵失去為國爭勝的意欲。說到軟性宣傳、以隱藏方式洗腦，美國人始終是這方面的世界第一。

別看賽後美國隊安慰輸波伊朗隊被指場面令人動容，如果山姆大叔不搞旁門左道，讓彼此公平競技，才是真正令人動容。雖然伊朗足總投訴美國的挑釁行為，認為應被判處禁賽10場，但國際足協既然能盲禁俄羅斯，立場如何已是有目共睹。幸不義之師不會走得很遠，將美國逐出卡塔爾世界盃的重任，將落在美國的下一場對手身上。