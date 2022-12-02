濫用免遣返聲請的假難民禍港多年，浪費公帑資源，嚴重威脅本地治安。為減低假難民對社會構成的負擔，保安局擬進一步推行5項措施，以提高有關部門的處理效率及加快遣送離港工作。

政府過去已為假難民狂燒85億元納稅人血汗錢，不少假難民更以集團式作奸犯科，刀光劍影仇殺屢見不鮮，成為社區毒瘤。當局過往雖已修例優化免遣返聲請安排，亦透過加強執法、遣送和羈留等措施提高阻嚇作用，並取得一定成效，惟至上月底仍有近1.5萬聲請人「賴死唔走」。進一步加強處理聲請個案，盡快遣返假難民已是刻不容緩。

據更新政策，除非法庭另有指令，當聲請人的司法覆核許可申請被拒後，入境處即可安排其遣送離港；同時亦提出修訂《入境（羈留地點）令》，把勵顧懲教所納入羈留地點；以及將羈留的名額由660個增加至900個，並加強對被羈留聲請人的管理等，筆者認為上述措施具必要性及迫切性，均表示支持。

此外，過去兩萬宗個案中審核僅有約1%獲確立，現時依舊有7,600宗司法覆核或上訴個案尚待審理，被判敗訴會再三申請覆核，無日無之。司法機構須進一步加快處理積壓的司法覆核個案程序，並增加人手，以達致「個案清零」。另外，據去年修訂的《入境條例》，僱主最高可被監禁10年，但據政府文件顯示有9名非法僱用勞工的僱主因觸犯上述條例第17I（1）（b）條被定罪，卻僅被判監1至9個月不等，似乎未能充分反映相關罪行的嚴重性及阻嚇性，期望有關部門嚴懲僱用「黑工」的僱主，加重罰則，強化阻嚇作用。假難民禍港問題異常複雜，港府需正本清源，多管齊下，全面根絕假難民問題。