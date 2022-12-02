法庭昨天沒按原排期開審漢奸黎涉違國安法大案，「收口」等待人大常委會就特首李家超有關釋法要求作出終極解釋及頒布後，才再次開庭。法庭四連錯判，逼香港打一場衞國法治戰。

借用偉人毛澤東名言：「從戰爭中學習戰爭。」大抵只有親歷戰爭、經過戰爭的洗禮，才知道戰爭的慘烈和偉大，才懂戰爭的規律，才明白戰爭的價值，才懂得衞國戰爭的正義和道理，那些在和平生活慣的人大抵難有此感悟。

香港正打一場衞國法治大戰，震醒在安定生活中的港人，驚覺原來沒有硝煙的戰爭已殺到埋身。人們才深深明白，在是與非、勝與負的結果出現前，人性是那麼善變、狡猾和虛偽。在假髮和法袍罩下的判官，可沒把國家安全和利益擺在首位。這就是衞國法治大戰中讓人們領略了照妖鏡下若隱若現的人生百態，體會到在「一國兩制」下衞國法治戰爭可以有幾複雜、幾尖銳、幾曲折、幾激烈！

衞國法治戰第一階段較量，令人義憤填膺。「清朝」的判官4用「明朝」的劍斬忠官，出奇嗎？「清朝」判官挾洋自重以洋制華，可怪嗎？「清朝」3判官聯袂斬完忠官後，復加兩次罰款羞辱，可惡嗎？施以夷制華、以洋遏中、唯夷唯大，可恥嗎？曾幾何時，香港3個級別的法庭之有關各級法官，原來都沒保衞國安的意識和承擔！更奇的是，香港兩個狀師會都已先後表態認同釋法，但竟有狀師會頭蠱惑強調「要相信香港法庭」，妄圖用似是而非的語言偽術誤導公眾輿論，真陰濕！

香港真是福地，好在朝廷早已明察秋毫，法眼之下蛇蟲鼠蟻無所遁形，在終院判決前已出手「柯打」特首就異象提交報告，衞國法治戰才翻篇了。