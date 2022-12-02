看美國對中國軍力嘅整體發展一味「喊驚」，老朽思緒起伏，忽地閃起中國近代小說家郁達夫於《沉淪》中問：祖國啊，你甚麼時候才能強大？這個短篇小說發表於1921年，距今101年。10年人事幾番新，何況成百年？

呢嗱！國家主席習近平喺二十大報告提到過去10年來，有三件大事對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義，那就是迎來中國共產黨成立一百周年、中國特色社會主義進入新時代，以及完成脫貧攻堅、全面建成小康社會嘅歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。從現在起，中共嘅中心任務就係團結帶領全國各族人民「全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」。

當今中國，已是騰飛的巨龍！喺世界舞台佔一席重要位置，甚至已經成為焦點。歷史學家蔣廷黻在《中國近代史》中問：近百年的中華民族根本只有一個問題，那就是：中國人能近代化嗎？能趕上西洋人嗎？能利用科學和機械嗎？能廢除我們家族和家鄉觀念而組織一個近代的民族國家嗎？能的話，我們民族的前途是光明的；不能的話，我們這個民族是沒有前途的。

蔣廷黻之問，不須老朽或任何人代答，只要看看歐美各國都在大喊「中國威脅論」就可以找到答案！尤其美國，近年一再指中國嘅軍事和科技如何令佢「寢食難安」，美國國防部發表年度《中國軍力報告》，大肆渲染中國軍力如何擴張，料2035年擁1,500枚核彈頭，甚至研發先進核投射系統，反制美方導彈防禦能力。中國外交部指其旨在為自身核武庫擴張、維持軍事霸權尋找借口。點講都好，亦間接說出中國不但能近代化且趕上西洋人了！