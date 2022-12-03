黎智英聘請「洋大狀」介入國安案，經過香港各級法院再三「保駕護航」，終於逼得港府不得不向全國人大常委會提請釋法，以維護《港區國安法》能夠「全面、準確」在港實施，以維護《港區國安法》對香港司法制度、體系、法律有凌駕性的地位。

通過這件事，我們可以看出香港的法院、法官系統對《港區國安法》究竟是甚麼樣的態度和認知，他們對《港區國安法》的無知和偏見令人震驚！我們有理由懷疑，《港區國安法》公布和實施將近兩年半了，這些以普通法為尊、受普通法訓練的大人們，究竟有沒有認真看過，哪怕是看過一遍《港區國安法》？如果沒有看過，他們犯下的低級錯誤自是不可原諒的。如果看過了，他們還是這樣犯錯，那就說明他們的政治思想有問題、有偏見，成心要和《港區國安法》作對、成心要用他們手中的司法權力打掉《港區國安法》。

我們看到，這些「尊貴的大人」根本不把《港區國安法》放在眼裏，在審理黎智英聘請根本不夠資格的「洋大狀」介入國安案問題上，一再搬出與《港區國安法》立法原意、精神和法理背道而馳的法律觀點力撐黎智英。這最低限度說明，香港法院不夠資格、不夠水平審理黎智英的國安案，再嚴重的說，是居心叵測，目的可疑！

鑑於這種情況，更加要把黎智英案件以《港區國安法》第55條送回內地國家司法機構審理。黎智英案件是《港區國安法》公布實施後的首宗大案要案，考驗《港區國安法》的實施情況，香港司法領域的現狀對處理這樣的案件有多重狙擊力，在無知、偏見和居心可疑下，這宗大案能否公平、公正審理，是絕大問題。

因此，整件事必須「花開兩朵，各表一枝」，一方面人大釋法，釐清問題，彰顯國法權威；一方面送回內地審理，保證公平、公正，創出案例，指導未來。