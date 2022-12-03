古人的智慧告訴我們：「為之於未有，治之於未亂。」內地數個城市爆發反封控示威後，中央政法委召開全體會議，特別強調要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞行動，正是治之於未亂的道理。

這不是無的放矢，西方亡我之心不死，從來沒有放棄顛覆中國的企圖，也從不放過任何滲透機會，通過收買、操縱內奸破壞搗亂，是西方尤其是美國情報機構的慣用伎倆。今次有人上街表達不滿，只是針對過度防疫，參與人數並不多，但是在西方媒體炒作之下，少數人參與的示威被說成「遍地開花」，而且被冠以「革命」，可見西方是多麼希望中國出現動亂。中央政法委及時示警，既是提醒國人不要受人唆擺，也是警告外部勢力不要在中國撒野。

英國BBC記者在上海示威現場煽風點火，拒絕服從警方指示，事後又惡人先告狀，聲稱受到暴力對待，固然是無理取鬧；美國國務卿布林肯藉今次風波說三道四，企圖挑唆中國人，更是居心險惡。不過，這次他們恐怕又要失望了，中國政府歷經考驗，治理能力和維穩經驗全球數一數二，豈會被西方這點小伎倆難倒。再說，除了少數內奸唯恐天下不亂，絕大多數中國人希望社會穩定，不會輕易受騙，西方搞亂中國的圖謀注定不可能得逞。

美國傳媒聲稱取得美國政府內部通訊，認為這次在中國爆發的示威難以進一步擴大或升級，形容這是一次絕望、欠缺組織和領袖人物的示威活動。沒錯，這次老美確實感到絕望，他們多年來在中國收買和培養了一批內奸，一直在伺機搗亂，但終究不成氣候，無法掀起大風浪。

在香港，西方培養了無數老嫩漢奸，經常公開搗亂，為港府管治造成嚴重阻礙，最終演變成反修例黑暴，幾乎將香港推入萬丈深淵。而在內地，西方也收買了一批內奸，潛藏在各個領域，包括政府、司法、媒體、網絡、學校等等，他們也經常替西方說話，宣揚所謂普世價值，但始終屬於異類，絕大多數民眾根本不吃這一套。尤其是這些年美國不擇手段打壓中國，阻止中國和平發展，讓中國人普遍看清美國偽善、霸道的真面目，對西方那一套更是避而遠之。所以說，西方企圖在中國策動「革命」，不過是癡人說夢，只要內地當局順應民意，適當放寬防控措施，這場風波就不是風波。