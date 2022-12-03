每隔一段時間，「中國威脅論」又會被熱炒。美國國防部近日發表《中國軍力報告》，煞有介事指中國不斷擴大軍事建設，解放軍常規空軍的規模正迅速追趕西方，今年試射的導彈數目為全球之冠，確信北京希望在2027年之前具備發動攻台的能力，並有望在2035年前擁有約1,500枚核彈頭。

美西方世界就是這麼好笑，一會兒吹噓「支爆論」，意即中國很快便會破產亡國；但同時又炒作「中國威脅論」，講到中國多麼橫行霸道。其實兩者存在根本性矛盾，若經濟破產，又何來威脅？若對世界軍事構成威脅，又何來經濟爆破？

面對中國強勢崛起，美西方心理極不平衡。一方面，他們不相信黃種人也有能力問鼎世界第一，更不相信黃種人會超越白種人；另一方面，中國種種領先的經濟、軍事數據，又叫這些自命優越的白種人惶惶不安。於是乎，久不久就有這些「中國威脅論」出現，久不久又會有如英國首相辛偉誠此等跳樑小丑，大言不慚說英中關係黃金時代已經結束，充當美國反華鷹犬。

其實，講到對世界安全的威脅，美國敢說第二，全球無一國家敢排第一。美國2023年國防預算高達8,133億美元，創歷史新高。中國今年軍費預算不過是2,000多億美元；美國亦擁有3,700多枚核彈頭，即使中國到2035年前擁有約1,500枚，也是小巫見大巫而已。

回看中國歷史，從來沒有侵略別的國家，反觀美國，立國不過200多年，起碼有超過200次以上的軍事行動，幾乎年年都要侵略別國。單是近年，已有入侵海地、狂炸南斯拉夫、攻擊阿富汗、襲擊敍利亞、侵略伊拉克，多不勝數。對全球安全最大威脅者，除了美國還有誰？