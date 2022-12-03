不少內地學生，一向有興趣來香港升學，話說在2019年，西安有教育機構邀請筆者的幾位朋友商談合作事宜，在下本是局外人，但朋友請我以顧問身份同行，我不便推卻，也就欣然前往。到埗時，香港剛爆發反修例風波，當地機構的負責人劈頭一句便說：「咱們的合作恐怕要告吹了，香港人要搞獨立，內地學生還適合去留學嗎？」

我聽到後差點兒沒笑出聲來，連忙敬告對方：「你們遠在西安，所收到的資訊不大全面，香港固然有人喊出獨立口號，但在千百人之中，恐怕也未必有一、兩個，不可能成氣候。」況且，當時商談安排西安學生到香港升學，即使能夠成行，也是一、兩年後的事，香港短期內的示威，根本不必擔心。對方聽明白後，當下釋懷，是次洽談才能繼續下去。

筆者記述這次親身經歷，目的是要說明，即使當代社會資訊流通便利，但若不是身在現場，單靠看傳媒報道，很容易便會讀出偏頗甚至是錯誤的訊息。近日海外傳媒大肆渲染，說中國內地因為疫情防控過嚴而引發反抗浪潮，矛頭直指中央政府，顏色革命正在各城市蔓延云云。看着各式反共媒體如此無限上綱，把神州大地講得像是變天在即，你真不知該給予甚麼反應才好。

新冠肺炎疫情肆虐世界近3年，中國政府以保障百姓生命安全為先，一直嚴防嚴控，日子久了，有小部分民眾按捺不住，提出反對聲音，也是必然之事，全國14億人，不可能個個的意見都一致。傳媒在幾個城市之中，每處拍攝到有幾十甚至幾百人聚集，喊出一些抗議口號，實在不足為奇，政府適當調整防疫策略，善加安撫便是，但若然把這些示威說成是甚麼革命浪潮，就未免太讓人失笑。