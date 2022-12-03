正如黃絲黑暴將「時代」寫成「時伐」，寫四個字也能錯一個，若說沒有非常嚴重的讀寫障礙，那又會是甚麼原因使然呢？至於近日新聞多多的亞洲欖總，在處理好幾場涉及香港隊的賽事時，竟然一而再在國歌及區旗上出錯，亦一樣令人嘩然。

話說香港男子七人欖球隊日前轉戰亞洲系列賽，在阿聯酋站賽事對戰馬來西亞。亞洲欖總官網直播比賽期間，曾一度顯示將香港隊標誌由「香港欖總」變成「斯里蘭卡奧委會」，而馬來西亞一方則變成「中國橄欖球協會」的標誌，歷時大約20秒，大會始意識到問題，作出更正。事件當然又一次被黃絲KOL拿來羞辱香港及中國，形容是再一次在國際上被人當冇到。

坦白說，就在香港欖球隊上月出戰亞洲七人欖球系列賽及15人欖球世界盃外圍賽，先後出現播錯國歌、將港獨歌名當成國歌名字等一系列「橄欖求其」事件後，喜歡幸災樂禍的黃KOL一邊哈哈大笑，一邊說類似事件在國際賽事中其實很常見，反指特區政府大驚小怪。先不說2019年歐洲國家盃外圍賽，法國主場迎戰阿爾巴尼亞，開賽前播錯安道爾的國歌，阿爾巴尼亞球員拒絕作賽，直至大會播放正確國歌，這才是態度正確。再說，亞洲欖總要處理的地區屬會只是有限數，錯誤率竟如此之高，這能說得過去嗎？

當然，黃人是慣性睜眼說瞎話的，有流亡英國黃KOL竟說港隊就是聽到港獨歌後才變得生猛，打高幾皮波，戰勝南韓隊奪冠。他為何不想想這是球員為讓正確的國歌能在頒獎儀式中播出，故拚了命的比賽呢？另一位黃KOL指「初級人員」播錯國歌，背後原因肯定不單純，但又指港府應大事化小，這是旨意居心叵測的人自首嗎？橄欖求其，黃人亂說，豈能不令人搖頭。