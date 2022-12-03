西區海底隧道專營權明年8月1日屆滿，政府提出3條過海隧道分流建議，首階段調整私家車使用西隧的收費減至60元，紅隧和東隧統一加價至30元；的士使用三隧劃一收25元。計劃明年首季開展相關法例修訂，建議明年8月初生效，隨後第二階段推行不同時段不同收費。

政府是次改動擬「兩條腿走路」，在明年收回西隧後，冀透過調整收費改變司機駕駛出行習慣，分流繁忙時間的交通，於一年後作全盤檢視，再考慮於第二階段實行不同時段不同收費。惟新收費調整與現行收費差別不大，西隧收費雖減低，卻仍是其餘兩隧的一倍，令人質疑能否有效改變駕駛模式及善用隧道的剩餘流量，更給人一種為加而加的觀感。業界人士更指在新收費下，紅隧及東隧的駕駛人士怎會特地付出更多成本轉用西隧？而的士收費劃一後，使用紅隧的士變相加價，新方案對艱苦經營的士業界可謂幫助不大，乘客過海需支付成本與現時相若，亦難以紓緩經營困難的情況。

再者，不同時段不同收費模式已在社會討論多時，筆者所屬政黨亦一直建議政府採用，不少駕駛者正密切期待，但政府決定於首階段擱置實施，令人感到十分失望。透過在隧道用量低峰值時收取較低價錢，製造誘因，才能改變司機的駕駛習慣，真正紓緩擠塞情況。

要有效分流三隧，應以平衡及充分善用3條隧道用量、減少擠塞作為最大原則。因此政府應研究於首階段推行不同時段不同收費方案，並可於晚間在西隧試行，相信能減輕車流，亦有助收集更多數據作第二階段方案的參考。不同時段不同收費在分流方面更精準，冀政府採納建議，長遠解決隧道擠塞問題。