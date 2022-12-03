《韓非子‧喻老》謂：「千丈之堤，以螻蟻之穴潰；百尺之室，以突隙之煙焚。」成就了千古名句「千里之堤，潰於蟻穴」。上屆特區政府推行綏靖主義，以妥協求「大和解」，養虎遺患，結果被「木馬屠城」，自取其辱。

本屆政府大抵吸取了2019年黑色暴亂的退縮錯誤教訓，採取了當頭棒喝、防微杜漸，絕不姑息養奸、左右搖擺，堅決以維護國家安全的立場和態度，處理新近境內外反共反華勢力外勾內連的反中亂港新動作，應對措施有理、有利、有節，值得大力堅持，把維護國家安全的大業執行到位，推行到底，確保香港真正由亂到治，才能由治及興。

香港外國記者會（FCC）會址的租約到期，面對這早有撐「港獨」前科的國際性組織，政府當局寬嚴並濟，沒忘該會在2018年公然邀請香港民族黨召集人陳浩天演講，在政府場地煽動「港獨」反政府，雖准予續租，但租約由7年減至3年，取消優惠要交市值租金，租約加入必須遵守維護國家安全法律的內容，一旦發現違反可立即終止租約，收回物業。

大學及街頭近日突然出現所謂「白紙」示威的煽動性群體活動，對此，保安局局長鄧炳強立即公開譴責，點破是「再次顏色革命雛形」，直指有黑色暴亂的積極黑手攪局，從文宣、網絡、形式、口號、行動、組織、基地、成員和升級暴動等9個要素，揭露反中亂港勢力正內外勾連蠢蠢欲動，給予重重當頭棒喝，要求大學必須及時加強管理和制止。浸會大學隨即發表聲明，並勒令停止該大學傳理學會使用大學所有設施及使用浸大名義進行活動3個月，果斷堵塞蟻穴。

更令人拍掌叫好的是，房屋署終於收回「覆核王」郭卓堅已多年霸佔油塘油麗邨的公屋單位。