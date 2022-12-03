港府曾實牙實齒表示「抗疫不走回頭路」，然而，一有少許風吹草動就反口覆舌，日前因新冠肺炎單日確診復破萬宗，同時錄得近3年來首宗兒童流感嚴重個案，3歲童被診斷感染甲型流感併發休克，情況危殆，需用呼吸機及強心藥，港府又喊驚！

事實上，美國及加拿大等已開始流感爆發期，政府亦早已呼籲市民打流感針，而長者打新冠疫苗可同時接種流感針，本港流感個案雖微升但未至爆發，未知是否與此有關。呢，據本報指出，新冠疫情纏港近3年，病毒殺傷力變得愈來愈弱，惟離地港官「碎步式」放寬防疫禁令，害得香港人財兩失，尤其堅持「0+3」入境檢疫政策要旅客抵港捱飯盒，即使專家及各行各業均苦勸港府盡快放寬至「0+0」亦不果。

講真，老朽家人及身邊朋友相繼中招，他們有老有嫩，有長期病患者，有打咗4針者，病徵離不開輕微發燒、頭痛、肌肉痠痛、拉肚子，而最多出現嘅就係喉嚨痛及乾咳，之不過，即使喉嚨痛到如裂開，一、兩日後就漸好，通常第四、五日後就好番，感覺疲累就難免，是以好多市民對中招已不再如先前般驚慌，大家從新聞中亦時常見到高官、議員中招，連特首也中招，咪又係三五七日後便龍精虎猛周圍出席盛會說好香港故事，所以有乜好驚？要中嘅始終會中，總之一如老友記話齋：打咗針咪大家安心囉！

內地開始「優化疫情防控措施」，官媒亦發文指Omicron致病力和毒力明顯減弱，不必過於恐慌。之不過港產官僚一見確診數字升，又話不排除「抗疫走回頭路」，其實真正確診數字根本說不得準，中招冇呈報者相信大有人在，所以使乜驚，年關在即，市民驚連買張梳化擺喺廳都冇錢多過中招啦！