世界視線：世界趨逆全球化　中歐美三分天下

美國帶頭破壞第二次世界大戰後建立的國際體系與秩序，因二戰後相對和平的發展環境而發展起來的新興大國崛起，既是美國要破壞現有國際體系的起因，也是結果，全球走向多極分化的趨勢。

一是美國的全球霸權被削弱，即使冷戰美國成功瓦解蘇聯，卻因本身發展由工業主導轉為金融的泡沫，負債經濟或可維持一段時期的繁榮，佔全球經濟的比重卻下跌，缺乏足夠的資源與能力支撐原來的美國體系，反因爭奪外來資金維繫負債經濟的運作，對外國近乎無差別地掠奪攻擊，激反了原來的盟國，因而美國主宰的全球體系迅速萎縮，即使北美洲的地區體系亦未必可保存，僅以美國本土經濟的規模支持跨國的生產與供應鏈體系，和以日益縮減影響的美元維持國際金融體系。

最近美國政府的對外政策更趨孤立，基本上是逆全球化，拚命地希望重建國內工業、科研，把原來美國主導的跨國體系退縮到本土固守，把全球化的生產與供應壓縮至本土和政治友好盟國，或許可部分填補負債經濟的空洞化，卻失去國際分工的優勢。當前便是歐盟與美國的矛盾，正演變成貿易戰，投資科技的互相封鎖，美國以往依靠的大西洋貿易合作便趨於崩潰，回復到二戰前美國與歐洲的競爭。

二是歐盟，雖說國家數目擴大，但種種政治社會矛盾使歐洲的經濟停滯。歐俄矛盾使東歐陷於戰亂和動盪，北非的顏色革命也使歐洲另一糧倉失落，重振羅馬帝國的試圖會落空。東歐、北非、中東都陷不穩，反過來單單難民問題便直接打擊歐洲發展，德國、法國、荷蘭為了自保，必然走上抗美的堡壘政策。

三是中國，「一帶一路」戰略是中國式的全球化，以自由貿易、開放投資作為動力和誘因。通過各種區域組織，中國正在構建美國、歐盟以外的新國際自由貿易經濟體，人民幣逐漸成為國際貨幣。印度、東盟、伊朗、沙特阿拉伯、巴西以至南非等新興大國都正加深關係，吸納入中國為中心但多元化開放的新國際體系，與美國、歐盟鼎足三立，但更具競爭力，且是在擴展過程，不是歐美的退守狀態。

三者以外的日本、南韓、英國不可能獨立發展，歐美亦未必歡迎它們加入，餘下的選擇便是早晚要加入中國主導的新國際體系。

研究所所長 陳文鴻