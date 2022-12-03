功夫茶：斬人如家常便飯　香江淪動感之刀

一生劍佩走東西，有併吞八方之志。阿哥，如此場面，係春秋戰國時代諸侯爭霸定係民國時期軍閥爭奪地盤？非也非也。係涉6億元毒品案，中環撞車斬人槍擊案？今趟冇咁堅，月黑風高劈人夜啫，幾乎隔三差五總會有，見怪不怪啦！

呢！日前約午夜12時，一名33歲姓黃男子偕一名女友人喺葵芳邨一停車場內準備取車，期間一輛黑色七人車突然駛至，車上兩名持牛肉刀大漢旋即跳落車，不由分說舉刀追斬男事主，同行女友人被嚇至花容失色；遇襲男子右手臂及小腿受傷淌血，兇徒逞兇後跳回七人車逃之夭夭。事主負傷跑至50米外葵健樓一食肆求救，職員及顧客見有「血人」衝入嚟均十分驚慌，有職員代為報案，救護員到場替其包紮後送院。警方封鎖停車場調查，將案件列作傷人案，交葵青警區刑事調查隊跟進，正追緝一名本地男子及一名身高約1.8米南亞漢。究竟涉及情色、錢銀轇轕定係沙塵滾滾斬錯人，有待警方進一步調查。

據悉，涉案七人車駛至停車場一彎位時，車上南亞刀手疑車未停定急於打開車門跳落車「做嘢」，心急過頭令車門撼向路旁石壆致整道車門甩脫遺於現場。其後警方接報荃灣城門道和宜合村燒烤場附近，有一輛七人車起火，消防到場將火救熄後，警方調查期間發現該七人車一左門失去，相信係兇徒犯案後駕車至上址燒車毀證。

各位，假難民、南亞兵團周街劈友、追斬同鄉都真係閒過立秋！佢哋之所以成為香港治安毒瘤，皆因無惡不作，行劫、盜竊、販毒、聚賭、非禮、黑工、加入黑幫等一浪接一浪，罪行劣迹斑斑，將「罄竹難書」呢句成語發揮到極致！呢，有醫學界前立法會議員早前喺社交平台貼文，指喺2022年10月，頭9日就有18個人被刀襲擊，佢將2022年以來有關刀嘅案件地點記喺地圖上，供各位參考，希望大家注意安全喎！呢則貼文引來網民熱議，有指香港真係「動感之刀」喎！事實上，假難民及南亞兵團一直困擾香江，劈友斬人成為家常便飯。難怪有論者揶揄：政府搶人才搶資源搶唔到，反而假難民和黑幫日日通街搶地盤，搞到香港雞毛鴨血！雖是戲言，可今朝都到眼前來！

呢嗱！警方日前喺旺角展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，搜查旺角區內兩個單位，搗破一個懷疑賣淫場所及一個懷疑百家樂賭檔，喺上述兩個單位拘捕4名越南籍假難民。要言之，警方掃乜穴都好，只要勤拂拭，必定有假難民身影！假難民已經成為香港尾大不掉嘅毒瘤，目前仍有逾1.49萬名聲請者在港，入境處雖然好努力咁加快處理，可惜力度仍然唔夠，港府又話推5招加強處理，遣送政策今個月7號更新！功夫茶希望真係起到作用，何況要說好香港故事，豈容成日上演「小李飛刀」！