中美關係其實很簡單。一方面，美國亡華之心不死，其餘都是因時因地的表演，除非中共走上戈爾巴喬夫的道路，或如日本的沒落，否則各種顛覆與攻擊手段會層出不窮。另一方面，中國是追求國族的復興，在習近平時代，更把中國連上世界，追求人類命運共同體的共商共建共享。二者是絕對的對立，沒有妥協餘地。

在烏克蘭戰爭上，中國可反對俄羅斯的侵略，卻支持俄羅斯之抗美國北約，抗烏克蘭與歐洲的新納粹主義者，中國有較大的外交空間靈活應對，因為這不涉中國的底線。可是台灣問題便不一樣，這是領土問題，中共政權維護國族獨立的原則，毫無讓步妥協空間。美國若在台灣製造烏克蘭事件的翻版，北京必戰，不惜與俄羅斯聯手對抗美國在東北亞的軍事部署，甚且與俄羅斯一起「圍魏救趙」，中俄無限制的戰略協作夥伴關係的精粹即在此。

美國不是不明白，但亡華必然要踐踏中國的底線，只是在不同時刻利用不同時機作不同方法，因而在拜登示好的同時，美國便在中國內地發動顏色革命，目的不是警惕中國，而是實實在在地打擊中國。它的明暗兩手不矛盾，因為明的是手段，暗的亦是手段，只是作用不同。

中國需要的是堅持初心和國族利益的底線，在外交上可與美國周旋，卻不能被美國的花言巧語迷了心竅，被其欺騙。中國還要警惕，不僅是已完全暴露的顏色革命部署，更關鍵是過往幾十年由西方、美國在中國內部培植的隱蔽勢力、親美親西方的各種人物。熟讀歐洲政治史以及大國博弈歷史的，當可看到情報、間諜、心戰的關鍵作用。蘇聯的崩潰不在戰場，而是蘇共內部。日本的第二次戰敗，也是敗在自民黨政權的出賣國家利益，投靠美國。明的戰爭打起來，容易社會上下敵愾同仇，要防也不易防的是背後的陰謀。

中國改革開放得益在市場作用，但如果市場改革轉變成資本主導，便會出現美國西方的資本主義發展，蘇聯東歐的歷史可鑑。中國近年的貪腐以及社會各個方面的商品化、資本控制，也足以看到危險的趨勢。

中國復興，當前是要抗美國的明暗攻擊，需要民族自信，這樣的自信要懂得利用而不是受制於市場和資本。改革開放初期，陳雲主張鳥籠經濟與摸着石頭過河、實事求是，是大智慧，中共不應忘記。