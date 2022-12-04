中央全面管治權和《港區國安法》的實施，在香港遇到最大阻力的地方是司法領域，這是因為這個領域掌握的大權，有「司法獨立」的金鐘罩，可以有效抗拒中央全面管治權和《港區國安法》。香港的行政領域、立法領域，則沒有這麼完備、這麼強大的權力和自我保護能力，因為行政、立法領域皆是開放系統。

中央全面管治權根據國家憲法、香港《基本法》可以直入這些系統和領域，就拿行政系統來說，中央掌握特首及管治班子的任命權，即可通過這個權力選出聽命於中央的特首和管治團隊，中央的管治意志和要求就可層層傳導，貫徹落實，雖然會有阻力，但困難總能克服。而香港立法領域困難相對小些，中央只要提出「愛國者治港」的要求，在選舉制度上做好審查、把關，就能把企圖進入立法機構的反中亂港之人拒之門外。

惟香港司法系統的封閉性和權力的全盤自我掌握，外力針插不入、水潑不進，使中央管治權和《港區國安法》無法進入和無從措手。對此，《港區國安法》在制訂時，中央注意到了這個問題，特別加了三條，一是由特首指定國安法官處理國安案件；二是國安案件可送回內地司法機構審理；三是出現問題由全國人大常委會釋法。

這三條對《港區國安法》實施無疑是有力武器，對香港司法封閉圈和「獨立王國」撕開了一個口子，然而仍然「勢單力薄」，陷入重圍。這次黎智英聘請「洋大狀」介入國安案一事，可看出這個「司法獨立」王國的層層設防是多麼上下齊心，他們使用共同的法律武器駕輕就熟地把《港區國安法》置於「死地」！

現在是考驗中央決心的時候，口子已經撕開，交手已經幾個回合，雖然陷入重圍，勢單力薄，但為今之計，只要「人大釋法」和「內地審案」雙管齊下，就能扭轉局面，愈戰愈強，並借勢推動司法改革、完善司法制度！