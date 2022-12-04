美國國防部日前發表一年一度的《中國軍力報告》，照例渲染「中國威脅論」，估計到2035年中國核彈頭將由現役的400枚增至約1,500枚，並正在研發先進核投射系統云云。最可笑的是，美國國防部兩年前曾估計中國僅擁有200枚現役核彈頭，現在忽然變成400枚，未免太神奇了吧？由此可見，老美對中國軍事實力的猜測純屬捕風捉影，一點也不靠譜。這也難怪，國防訊息尤其是核彈頭數量屬於中國核心機密，外人根本不可能知道，老美只能靠估。

再說，即使2035年中國核彈頭真的增至1,500枚，也是與國力不斷提升相匹配，是為了更好保護自己，不值得大驚小怪。根據美國科學家聯盟最新推算，全球現時合共有12,705枚核彈頭，俄羅斯和美國分別佔5,977枚及5,428枚。即是說，中國再怎麼擴充核武庫，也不可能比美國多，老美到底害怕甚麼？難道只准美國核訛詐，不准別國反制？

其實，核彈頭並不是愈多愈好，只要擁有足夠威懾力就可以。中國根據國防需要強軍精武，包括適當增加核彈數量，那是自己的權利，外人管不着。美國不斷拿中國軍事威脅來說事，恰恰證明他們已漸漸失去底氣。過去美國到處橫行霸道，想打誰就打誰，現在隨着中國崛起，加上俄羅斯的硬氣，美國再也無法隻手遮天，自然焦躁不安。

但焦躁也沒用，人類歷史上從來沒有一個國家可以永遠獨霸世界，美國也不可能例外，老美慢慢就會習慣的。1996年台海爆發導彈危機，美軍派出兩艘航母大搖大擺進駐台灣海峽，當時大陸確實沒有多少反制手段。而最近佩洛西竄訪台灣引發危機，解放軍舉行大規模環島軍演，美國航母只能躲得遠遠，這說明甚麼？說明美軍已不能像過去那樣如入無人之境。從這個角度看，美國國防部渲染「中國威脅論」也不是沒有道理，中國軍力突飛猛進，確實令美軍感到前所未有的「威脅」。對中國人而言，這是好事，不是壞事，證明國家愈來愈強壯。

兵者，詭道也。過去中國韜光養晦，被視為「示弱」，那是為了默默發展，「能而示之不能，用而示之不用」。現在中國已是龐然大物，即使想繼續韜光養晦，外部環境也不許可。所以，該「示強」的時候就必須「示強」，老美喜歡說三道四，就讓他們說去吧。