播錯國歌鬧劇又告上演！阿聯酋杜拜繼上月舉行的杜拜世界盃欖球賽播錯「國歌」後，上周五進行的亞洲經典健力錦標賽又發生播錯國歌事件，香港代表連煒楨在女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中摘金，大會在頒獎禮播放國歌時，竟播出黑暴港獨歌。幸好連煒楨反應快，迅即打出暫停手勢，惟大會其後雖播放正確國歌，但初段幾個節拍竟一度甩音，播了全首後又重複播一次，再把音量收細，最後突然把國歌腰斬。整件事都可謂一塌糊塗、奇哉怪也。

港府事後又是一以貫之地表示強烈不滿，要求港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件，但有用嗎？每次港府都表示強烈不滿，每次都要求有關單位寫報告，甚至港協暨奧委會連指引都已經發出，一樣可以出錯，問題究竟出在哪裏，才是政府必須要查找的事。

同樣情況不獨獨出現在欖球賽，連健美賽都一樣出錯，下次又會在哪個國際比賽出錯，誰也說不準。如果純粹因為「黑暴港獨歌」在谷歌的搜尋結果置頂，因而令主辦機構搞錯了，為何港府直到今日都未要求谷歌將之移除？警方國安處難道不可以出手？是怕了谷歌乃美國企業嗎？

回歸已經25年，由國家尊嚴到國家安全都沒有受到應有的重視，港府其身不正，得過且過，一味口說嚴肅處理而毫無行動，播錯國歌三番四次發生，某程度是港府軟弱無能縱容所致。更不必說，司法至今仍是充滿戀殖心態，反中亂港者一直獲得包庇，黎智英聘請英國御用大律師為其國安大案辯護，律政司3次提出反對都無功而還，最終要驚動到人大釋法，已見司法從來沒有將國家憲法、國家安全置於最高位置。香港竟是誰家之天下，至今仍是許多中國人的大哉問！