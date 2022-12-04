新冠疫情爆發以來，中國內地一直嚴防嚴控，成效之佳，足以傲視全球。不過，部分民眾被束縛太久，難免會產生反抗情緒，故早前在幾個大城市，爆發了小規模示威，有居民反對防疫政策過嚴。中央亦旋即從善如流，撤銷了部分管控措施，多處地方的示威活動，亦漸見平息。

有部分評論認為，要待至民眾上街抗議，中央才開始在防疫工作上鬆綁，是否有點後知後覺？要是問我，我倒不覺得這叫後知後覺，而是應機而作，順勢為之。容我講句半認真、半說笑的話，或許北京正是等待着民間出現小型示威，好讓政府能夠順理成章，解除部分過嚴的防疫禁令哩。

人們常說，一部《紅樓夢》是讀不完的，內裏潛藏的政治智慧極多。在榮國府之中，史太君是靈魂人物，「政治手腕」也是以她為最高。老太太很早便看出賈家花團錦簇、烈火烹油的日子不能持久，必須設法改變，但真正懂「政治」的人，不會這般頭腦簡單，以為只要一聲令下，由明天起全家、全族都要厲行節約，這樣就能行得通。在現實上，賈家上下奢靡慣了，就算要改也得等機會，更須找藉口。後來，終於等到朝廷因事要查抄榮、寧二府，史太君便看準機會，馬上全面整頓家風，革除了不少積弊，書中到最後，榮國府也終能重振家聲。

同樣道理，內地過去3年嚴格防控，不少民眾早已習慣了疫情「零死亡」的日子，假如在沒有任何動因的情況下，政府突然大幅度解封，此舉哪怕只增加幾百宗死亡個案，部分保守的民眾可能也會不理解。如今趁着出現零星示威活動，政府正好借機告訴百姓，在防疫與經濟之間，必須取得平衡，適當解封，是勢所必然之事。