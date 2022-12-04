再有體育賽事發生播錯國歌事件，香港代表連煒楨出戰亞洲經典健力錦標賽並成功摘金，大會在頒獎禮上竟播出了英文版黑暴歌，連煒楨隨即打出「T」字手勢要求暫停，大會及後知錯能改，播回正確國歌。事件再一次說明黑暴歌就像偽鈔，在外國人眼中根本難辨真偽，當局必須嚴厲杜絕偽鈔、黑暴歌繼續流通。

早在上月，南韓仁川舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對南韓的決賽中，大會將黑暴歌當作中國國歌播放，本欄已經指出「各界竟不察覺網絡搜尋器在事件中扮演的撐暴角色，同樣的問題將來再現也非甚麼奇聞」，如今足證網絡傳播力無遠弗屆。港官雖然後知後覺地派出創新科技及工業局局長孫東，就着網上搜尋國歌結果、資訊不正確等，向Google提出嚴正交涉，對方表示會作出跟進。然而，直至本文執筆，在Google搜尋「Hong Kong anthem」，搜尋結果依然是那首黑暴歌。

有流亡黃人KOL在上述播錯英文版黑暴歌事件後，繼續為Google死撐護航，認為搜尋服務供應商在事件中並無責任，可謂睜眼說瞎話。假如搜尋健康食品，搜尋器竟列出了砒霜、山埃等結果；搜尋合家歡益智視頻，竟列出了黑暴對異見者淋潑易燃液再點火燒的影像連結，將錯的答案當成正確並呈送給使用者，若搜尋服務供應商真的並無責任，Google大可對孫東說句：「收聲多謝」。

黃KOL為達抹黑目的，不惜進一步醜化，指有人是看到在場教練提示才意識到問題，暗示有人形同傀儡。港隊在七欖奪冠時，黃KOL問各界為啥不聚焦運動員的努力，如今因為一個「T」字手勢，因為有人被叫錯名而決不笑納，黃人便對人不對事了，黃人就是如斯無恥且無邏輯。