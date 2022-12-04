日前灣仔發生照顧者壓力「爆煲」案，照顧者疑因不堪長期壓力，弒父後縱火自焚，事件震驚全港。現時約有30多萬傷殘人士及至少110萬長者需要照顧，再加上智障人士及不斷增加的長期病患者，照顧責任落在數以十萬計的照顧者身上。他們全天候無間斷的照顧家人，不少更是「以老護殘」、「以殘護殘」，無休無止，心力交瘁，政府又支援不足，近年如上述的悲劇時有發生。

筆者一直跟進照顧者支援不足問題，亦接觸眾多情況艱辛的照顧者，更曾於深夜接獲求助，對他們身心疲累、絕望無助的處境感到非常痛心。惟政府對照顧者的支援零碎且不足，院舍及護理人手長期不足，照顧者普遍欠缺專業護理知識，求助無門。施政報告提出將照顧者津貼額提高至3,000元，惟金額依然不足，且申請限制多多，將大量照顧者拒諸門外。

筆者所屬政黨的李世榮議員日前於立法會中提出推行「照顧者為本」議案，建議包括「照顧者通行證」，憑證可享乘車及購物優惠；提供一站式配套支援服務中心等，並獲一致通過。上述措施相信可在經濟、心理等方面為照顧者提供更多支援。

當局終承諾將於明年設立照顧者24小時求助熱線，期望會有部門跟進及轉介個案的配套。政府更應從支援機制上作全盤考慮，建議由政府、服務機構及照顧者按需要訂立照顧服務協議，讓照顧者獲得專業支援。3年疫情，很多照顧者的經濟及情緒已到臨界點，隨時「爆煲」。照顧者不是冰冷的「數字」或「政策」，期望官員以同理心檢視照顧者支援不足問題，盡快落實推行「照顧者為本」政策，為他們提供及時、適切的協助，不要讓悲劇再發生。