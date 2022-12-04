政務司副司長卓永興領導的「政府打擊衞生黑點計劃」，3個月打擊了600多個鼠患及非法棄置垃圾的衞生黑點，並由食環署成立的19隊夜間滅鼠隊幾個月內捉到了6,000隻活鼠。整個計劃已用了5億元公帑，倘綜合平均計算，每個衞生黑點花了約80萬元，捉了10隻活鼠，平均每隻活鼠的活捉價要幾萬元，是否合理？留待百姓評說吧！反正庫房還花得起，百姓仍未「肉赤」。而老鼠則繼續開枝散葉，不知何時才捉到頭。卓副司長宣布本月展開全港滅鼠大行動，那麼，就看人鼠大戰的清潔衞生行動誰勝誰負？

綜觀3個月的「計劃」，沒從結構上對症下藥，解構周而復始的清潔衞生和鼠患黑點問題，恐怕「大行動」之後又故態復萌，最終人不敵鼠；黑點仍是黑點，只不過乾淨了一時，清潔運動過後，又依然故我。為此，促請當局認真考慮推出4項改革：

其一，要讓前線衞生清潔員工有家的感覺，取消以最低工資聘用員工的外判制度，直接聘請長期合約員工，按聘用地域考勤問責，並按表現給予適當獎勵，才能調動員工守土滅鼠的積極性。

其二，把地區主管官員的考勤獎懲升遷與其負責的地區環境衞生掛鈎，責成無論民政、食環、康樂、房屋、渠務、工務、路政等落實責任制。

其三，調動18區關愛隊發動民間團體和市民參與「計劃」，形成全民參與的清潔運動，以代替只是官員閉門設計和管理的日常公務作業。

其四，街渠渠閘防鼠結構必須解決，聚焦市政街市附近和街道的街渠渠閘，全面更換為細孔渠閘（如北角模範邨），才能比較徹底根治坑渠老鼠竄上民居、街市食肆及商店覓食的情況。無論如何，天價捉鼠揭露了官僚主義脫離實際和群眾的弊病！