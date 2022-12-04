不誠無物，朋友之交如是，國與國之交亦然。不是說「以勢交者，勢傾則絕；以利交者，利窮則散」嗎？而國與國之交，何嘗不是如此？像美國，以前勢盛，要打誰就打誰，之不過時移世易，如今老美雖然不至於勢傾，但佢支笛已經唔係個個肯聽！

呢嗱！美國有學者指出，美國大戰略面臨一個新現實。這現實是，雖然西方集體譴責和制裁俄羅斯並支持烏克蘭，但「全球南方」幾乎都拒絕選邊站，最明顯嘅莫如印度，印度係美國在「美日印澳四方安全對話」嘅合作夥伴，但印度既冇批評亦冇制裁俄羅斯。美國自私、虛偽，已經成為唔少國家嘅共識，反而認為俄羅斯係可與之做生意嘅拍檔。可見一個國家要有力量，「誠意」非常重要，佢係一種穩定嘅力量！

拜登日前與訪美嘅法國總統馬克龍舉行聯合記者會，他表示，如果俄羅斯總統普京真的想結束烏克蘭戰爭，佢願意與普京舉行開戰後首次對話。拜登表面釋出「善意」，之不過，有冇釋出真正嘅「誠意」呢？

俄羅斯外長拉夫羅夫就指摘美國及北約試圖挑動南海等地區緊張局勢，並指控美國與北約雖然沒有參與戰爭，但透過供應武器和在各自領土訓練烏軍嘅方式，根本同直接參與戰事冇乜分別，係試圖將烏克蘭變成俄羅斯嘅存亡威脅。拉夫羅夫嘅話不無道理。要言之，拉夫羅夫講出一個道理：世界本無事，美國在擾之！

事實上，如果說真正嘅誠意才是一種穩定力量，當今之世，唯中國而已。中國嘅二十大報告說得再清楚不過：「只有各國行天下之大道，和睦相處、合作共贏，繁榮才能持久，安全才有保障。」這是中國對世界充滿誠意嘅承諾，也是美國最缺乏的。