新疆烏魯木齊一社區早前發生火災，引致10人死亡，上星期引發內地有些城市出現反對防疫封控的抗議，有個別封控區發生過激的行為，甚至有部分短片中有疑似針對執政黨和領導人的口號。抗疫戰打了近3年，在人民至上、生命至上的原則下，中國人空前團結，創造了抗疫的奇迹，但此時此刻也面對不少壓力，社會各方面也付出了很大的代價，各種封控措施導致停工、停業、停學，不少人出現抗疫疲勞，甚至對地方政府出現不信任情緒。

在這場人與病毒的消耗戰，我相信差不多見到曙光和拐點了，國務院副總理孫春蘭日前表示，隨着Omicron病毒致病性減弱，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」；鍾南山院士近日亦發聲：「這次的奧密克戎（Omicron），主要是感染鼻咽和大氣道，發生肺炎的概率還是很低的，死亡率也是很低的，和流行感冒差不多，大家不用太擔心了。」

事實上，國務院早在上月初就發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，公布進一步優化防控工作的二十條措施，對地方政府「層層加碼」、「一封了之」的做法進行整治。然而並不是所有地方政府和基層幹部都能精準執行中央的抗疫政策，甚至出現地方官員本位主義和有檢測機構集團涉嫌造假斂財。中央政策與地方執行的落差造成民怨，外部勢力亦乘機借題發揮。

中國式抗疫，包括香港在內，絕不能非黑即白。美國式躺平共存導致過百萬人死亡，但一刀切胡亂封控亦非出路。抗疫新形勢新任務，不能一本通書讀到老，要準確理解「人民至上，生命至上」的精神，要科學評估變種病毒風險，包括致病毒性和傳播力，目的是遏制住疫情擴散蔓延，防止醫療資源擠兌，實事求是，因地制宜訂定精準的防疫措施。防疫很重要，但也要顧及民生和經濟這些人民的根本利益問題，也要考慮防疫措施對心理和生理的健康風險，例如不少人運動和社交活動大減，已影響到他們的身心健康。近日內地已不斷調整防疫策略，多個城市全面解封，減少核酸檢測的要求，筆者相信下階段內地會提升接種率，達致群體免疫的效果，加上中西合璧的有效治療方案，減少重症和長新冠的風險，最終達致完全恢復正常生活和經濟活動及對外開放的目標。

相對於內地逐步放寬的方向，香港經驗對國家來說也是寶貴的參考，香港近日疫情升溫，每天近萬名新增確診，致命個案也有增加，我們要提防出現防疫鬆懈，令疫情失控。西方社會完全放任的政策，代價是醫療系統擠兌，英國醫護人員罷工潮就是最好的印證。我們能接受公共醫療服務輪候時間長上加長，導致錯失治療的機會嗎？當務之急，可能要考慮適時提升疫苗通行證的標準至第4針，以提升群體免疫力。