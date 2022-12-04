世界視線：歐美社會愈富裕　低下階層更貧窮

當今法國經濟學家界定個人每月生活可支配的淨收入，若只是入息中位數的60%或以下，就算貧窮。法國如今有900萬人即人口的15%是貧窮人口，這個計算方式下的貧窮人口比例居然是40年不變！從另一個角度看，西方富裕社會整體其實變得更貧窮。

這一切要從西方資本主義社會歷史發展說起。西方工業革命構成社會最大的改變，是創造了大量勞動低下階層，他們初期只能出售勞力，被資本家嚴重剝削，使社會出現抗爭，政府漸漸加強介入。

政府首先樹立了「工作的權利」，勞力不再單單是由勞動者私人擁有及出售，完全受控於資本家，國家開始制訂勞工的規範，例如1841年法國政府帶領世界規定工廠童工不能小於8歲，每天只可工作8小時；到1936年，規定成人每周工作40小時並每年可享有薪假期，資本家再不能為所欲為定苛刻的工作條件。

在社會保障方面，法國政府推出勞工意外賠償法例，到1945年就推出退休制度。第三步是政府為廣泛受薪階層發展公共服務，把一些重要的個人需要，由市場私營轉成為公營，例如公共醫療保險、免費教育、託兒、養老院及公共房屋等，這部分發展的目的是減少社會不平等，沒有公營的話，這幾方面可能非常昂貴，一般勞動階層根本無法支付享受。由第二次世界大戰到上世紀70年代，歐美的貧窮人口比例大幅減少。

到了70、80年代，由於西方社會經歷能源危機及經濟滯脹，新自由主義興起，抗拒政府大幅開支規限人民的收入作福利用途，使赤字大增，當時自由主義經濟學家佛利民（Milton Friedman）提出要削減政府過大權力及公共開支，將財富運用回歸市場和個人，他建議以最低收入代替福利，使領取者有更多自由決定消費生活的模式，變成一種救濟金。西方政府開始走上私營化的道路，而市場發展下使醫療、教育、託兒、養老院及房屋等回歸市場或嚴重收縮，結果這些服務變得非常昂貴，有錢人可以有很多選擇，資本家也透過擴大市場化私營發展累積巨大的財富。

美國參議員桑德斯批評美國1%人口擁有財富多於92%的人口，這正正解釋為何西歐社會這40年財富倍增，但仍有15%左右的貧窮人口，甚至正因為他們少了以往的福利，其實是相對更貧窮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻