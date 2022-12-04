正論：黑暴歌播完又播　港府如無牙老虎

繼七人欖球賽多次將港獨黑暴歌當成國歌播放，甚至連字幕都出錯後，日前在杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽又發生同樣事件。香港代表連煒楨在女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中摘金，大會頒獎時竟播出英文版港獨黑暴歌，連煒楨隨即打出「T」字手勢暫停。一次是偶然，兩次是巧合，如今三番四次出錯，事出必有因，港府一味口頭表達不滿卻毫無行動，有用嗎？

事件還有後續。就在連煒楨示意暫停後，大會終於如夢初醒知道播錯國歌，連忙更正，惟播出中國國歌《義勇軍進行曲》時，初段幾個節拍一度甩音，播了全首後忽然又重播一次，再把音量收細，最後突把國歌腰斬，堪稱一塌糊塗。事後有指大會播放的國歌是從YouTube搜尋得來，同南韓七欖賽播錯國歌的「原因」大同小異。究竟當中是否有人蓄意為之暫且不談，就說網絡搜尋器動輒將港獨黑暴歌等同「國歌」置頂，顯然有誤導成分。

據悉港府曾向Google、YouTube等要求更正，對方口說處理卻不了了之，結果尷尬事情一再重演。與其說這些美國科技巨擘財大氣粗，完全不將尊重中國國歌、遵守香港法律放在眼內，不如說港府怯洋懼外，面對這些美企先自矮了一截，不敢揸正來做，終於連國家尊嚴也遭侮辱。昨日有立法會議員到Google香港辦事處請願，要求Google正視國歌搜尋結果錯誤的問題，將正確的中國國歌《義勇軍進行曲》置頂，並刪除港獨歌曲。強調若Google仍然冥頑不靈，便不是疏忽而是有意圖，警方國安處必須介入調查，不可謂沒有道理。

人必自侮而後人侮之。正正是港府軟弱無能，只知口頭表達不滿，一味「阿Q式」要求港協暨奧委會撰寫指引再向所有體育總會發放，便當盡了責任，功德圓滿，根本無法杜絕同樣事情發生。須知指引頂多只能事後補救，例如像今次事件，由運動員叫停，但無法確保日後不會重複犯錯。

明乎此，解決問題必須從源頭入手，源頭是外國對香港國歌無知，只倚賴網絡搜尋，港府便必須要求有關搜尋平台發放正確的國歌資訊，將正確資訊置頂，並將違法的黑暴歌下架。此外，更須去信所有國際體育組織闡明中國國歌，並無所謂香港國歌。網絡並非法外之地，Google又好，YouTube也罷，必須遵守本港法律。過去這些公司也會將涉及侵權或非法的資訊下架屏蔽，為何獨是對港獨黑暴歌如此寬宏大度、情有獨鍾？這無關言論自由、資訊自由，這關乎一國尊嚴，關乎是否守法。有關公司是否有違反《港區國安法》之嫌，難道不需要調查？

在中國強勢崛起的當下，必然會為外部勢力所眼紅，伺機作亂是必然結果。香港作為中西交流的前沿陣地，外部勢力最容易突破，黑暴一役既然無法撼動中央分毫，小亂乘勢而起，讓中央面目無光，添煩添亂，絕非不可能。港府處理播錯國歌事件束手無策，只知口頭叫嚷，根本無法扳回主動權。現在就看當局敢不敢撥亂反正，以正視聽。