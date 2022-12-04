功夫茶：新界棕地亂象多　保育生態要平衡

曾經有個激勵人奮發向前望嘅廣告，男主角語氣堅定說：當年有人同我講，你依家冇，但係將來會有！阿哥，之但係，有啲嘢一旦失去，就永遠唔會再來。冇錯，青春、光陰固然係，而有啲土地，若是過度開發破壞，佢哋唔係大樹林中一塊葉，有你唔多冇你唔少，而係失去咗，將來都唔會再有！

各位，政府為咗助基層、劏房戶上樓，提速提效原意係好，可惜「勇過度」又變成盲頭烏蠅亂咁撞！嗱，有環團發現棕地面積忽如雨後春筍大量湧現，尤以「北部都會區」成重災區，按年增長38公頃。嘩！乜啲棕地好似詩人形容「忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開」！點解咁神奇？唔通啲棕地又係樹上生嘅？

真相是咁的：有環團由去年7月起，運用衞星圖片、規劃署嘅規劃申請及執法個案紀錄，以至實地調查及航拍等方式，綜合追蹤北部都會區範圍內嘅棕地擴張情況。結果發現，截至今年11月，區內竟新增多達135幅、面積合共約38公頃新開墾破壞嘅棕地，幾乎等於兩個維園。團體直指區內未有綜合性發展，原有生態已被破壞，電子廢料場、建材工地急增，直接降低生態價值。

負責調查研究嘅環團又指出，新增棕地面積中，有約一成即約5.2公頃，是位於即將發展嘅海岸保育區，以及現有濕地保育區或緩衝區；更甚嘅係，有10.5公頃位於政府擬建嘅交通基建附近，大量原有活躍耕種嘅農地及植被遭到破壞成棕地。資深環保界人士批評政府變相以「棕地先行」，除咗發展北部都會區，又大力配合其鐵路發展，如以北環綫東延綫為例，發現喺過去一年，沿擬議嘅鐵路走線棕地新增面積就多咗10.5公頃；加上鄰近香園圍口岸嘅發展，根據今年3月及8月嘅衞星地圖及實地考察作比較，相關基建未建成，已帶動新增超過4公頃嘅棕地，範圍更涉及政府原留作「特殊農地復耕計劃」農地，未來是否有充足嘅優質土地作復耕之用，確實存在變數。

環團批評，當局以「佛系」態度進行生態保育工作，提出嘅「海岸保護公園」、「擴大濕地公園」等保育項目，均未有具體落實細節；此外，對於破壞棕地嘅地主及違例用家，目前嘅罰款一皮嘢根本冇阻嚇力，加上規劃署及地政總署執法不力，每年僅進行「零星」執法行動，環團認為無助於保護現有嘅濕地範圍；而據佢哋統計，單計涉及海岸保育區內，原有植被破壞成棕地嘅面積已累計至23公頃。要言之，棕地作違法用途，亂象叢生；而政府為咗提速起樓起公屋，亦應注重保育生態平衡，要「常將有日思無日，莫待無時思有時」，否則生態一旦毀了，就回不到大自然鳥鳴花香可愛嘅一面。