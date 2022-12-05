功夫茶：一減兩加明混吉　收費劃一仲等乜

香港現時經濟不景氣，市民梗係慳得就慳，以備不時之需嘛；偏偏個世界好似同市民作對咁，車費話加、電費又話加，家吓聽到個「加」字都驚，想聽到個「減」字都係極之困難。呢嗱！最近港府終於提起個「減」字，而且真係減價，之但係市民一啲都唔開心，皆因「一減」之餘，仲係拍住「兩加」；講緊係港府提出嘅「三隧分流」方案，西隧減價，東隧同紅隧就加價，希望可以分散車流喎！功夫茶聽完個方案，真係當堂嚇一跳，然後得啖笑；假如按呢個方案實施，市民隨時「贏粒糖、輸間廠」！

長久以嚟，三隧嘅車流都好唔平均，雖然當中都有啲地理位置因素，但更重要嘅係收費差天共地，西隧比起東隧同紅隧貴一倍有凸，唔趕時間嘅司機自然寧願兜遠少少啦！要解決呢個問題，查實好簡單，就係收費劃一，自然就會多咗司機選擇西隧，從而減輕東隧同紅隧嘅負擔。理論上嚟講，港府提出嘅「一減兩加」都係向住「收費劃一」呢個方向走，之不過就行得好細步！皆因按現時方案，喺第一階段，東隧同紅隧一律加至30元，至於西隧只係減至60元，兩者嘅差距雖然縮短，但依然有一倍；去到第二階段，先推行唔同時段唔同收費！

坦白講，呢個方案根本就係混吉！司機就係想慳番啲隧道費，先唔行西隧，寧願塞塞哋都揀東隧同紅隧；調整之後，西隧依然比東隧同紅隧貴一倍，咁點會改變到司機嘅選擇呢？最慘嘅係，司機選擇不變，依然行東隧同紅隧，但收費就貴咗5至10元，即係享受唔到減價，仲要硬食加價，咁同搵司機笨有咩分別，各界梗係一致聲討啦！

對於點解今次淨係行咁細步，有官員解釋，假如政府短期內大幅度改變三隧收費結構同水平，市民未必能接受。查實官員嘅說法明顯有盲點，收費劃一並唔一定係三隧一樣咁貴，可以三隧一樣咁平！假如西隧減多啲，東隧同紅隧就要加多啲，梗係有市民唔接受啦；之但係市民唔接受嘅部分，係東隧同紅隧仲要再加，而唔係西隧減價喎！點解唔可以西隧大幅減價，而東隧同紅隧收費維持不變，抑或只加少少呢？咁一樣可以達致收費劃一㗎！最重要嘅係，港府都即將收回西隧專營權，係咪一定要賺到咁盡呢？

令人擔憂嘅係，照官員今次說法，意味港府下一步調整三隧收費，好大機會繼續向「一減兩加」嘅方向走；換句話說，東隧同紅隧有可能進一步加價，最終達成三隧收費劃一，但會係「行邊條隧道都咁貴」。係就係可以分散車流，之但係分流造成嘅傷害，就通通轉嫁畀市民！假如港府係一間商企，目標係將利益最大化嘅話，查實無可厚非；然而港府並唔係商企，官員都唔係商人，現時經濟咁差都帶頭掠奪市民，說好的「共度時艱」呢？