正論：復常乃世界趨勢　偏執是時候放低

抗疫3年，疫情反覆，高高低低，希望愈大，失望愈大，曾經有一段時間沒有本地個案，以為可以清零，與內地通關，但臨門一腳卻陰溝裏翻船，爆發另一波疫情，之後雖然緩和，但近日新症在一萬關口徘徊，一個月便幾十萬人染疫，以變種病毒Omicron傳播力之強，香港市民實際染疫比率相信肯定遠遠超出公布。

雖每日公布輸入個案只得數百，只有一個帶病毒者入境，便足以令到整個地區大爆發，無論之前如何嚴控，都會是前功盡廢，台灣便是好例子。然而問題重心，就是所有對外開放的國際城市，經濟民生，與出入境自由息息相關，難以長年累月封關，各地被疫情影響的經濟損失，並非直接由個案引起，反而是因為入境疫控，打擊各行各業收入。放一個人進來，就有風險，便要有心理準備要承擔，世界各地政府都深明此道理，近月即使個案高企，依然陸續放寬入境，一切都是計算得失與取捨，又要清零又要經濟復常，事實證明，魚與熊掌，難以兼得。

香港口罩令依然生效，但環顧世界，很多都已經解除口罩令，特別是戶外場合，台灣12月1日起取消戶外口罩令，歐美各地球場早已實行，看台都見觀眾露笑臉歡呼。四年一度的世界盃，近日如火如荼進行中，螢光幕所見，幾乎沒有觀眾戴口罩，反觀香港早前復辦停頓了3年的國際七人欖球賽，依然要求觀眾在飲食以外時間戴上口罩，可是大家有目共睹，有幾多人戴口罩？亦不見場中有人執行口罩令，若果切實執行，把成千上萬違規的觀眾都處罰，恐又會是一個國際笑話。港府對違規視若無睹，更表示七欖賽成功舉辦，香港重返國際舞台。既然除罩狂歡未見大爆發，戶外口罩令，還有沒有存在價值呢？

日本早前放寬入境規限，不少港人紛湧去遊玩。其實日本在6月就取消戶外口罩令，但現時街上不少民眾仍然戴上口罩，這證明了人們不是放棄防疫，對病毒依然有防範，只是不再想受到嚴苛政策約束。醫管局前行政總裁梁栢賢最近剛從日本回港，讚賞日本的簡單入境要求，廢除了核酸檢測要求，只需入境人士符合疫苗接種要求及申報健康情況。當地確診個案雖仍然高企，但重症及死亡人數無明顯增加，社會經濟及民生已步入全面復常，順利過渡。

反觀香港雖然不用隔離，但依然要求兩次驗核酸，以及對入境旅客黃碼限制，推「團進團出」救市卻反應冷淡，復常進展緩慢。正如梁栢賢所說，香港疫苗接種率高，絕對有條件加快取消所有防疫限制，邁向全面復常。這不單止是梁的意見，許多專家亦有同感，包括部分政府專家顧問，港府卻一意孤行，內裏究竟有甚麼緣由，相信廣大市民都想知道。港府防疫政策嚴寬不一，該嚴時不嚴，該寬時不寬，難以服眾。真理是愈辯愈明，港府恐怕連自己行事的原則也搞不清，又怎能令市民心甘情願被牢牢綁緊呢？