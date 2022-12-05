世界視線：歐烏俄三方糾纏　誰是出局膽小鬼

德國總理紹爾茨剛於12月2日電話聯絡俄羅斯總統普京，交談了一個多小時，強烈要求以外交方式解決俄烏戰爭及俄羅斯退兵。先前美總統拜登會見法國總統馬克龍，會後見記者雖然仍然堅持支持烏克蘭，亦表示原則上準備好與普京對話解決俄烏戰爭，但同樣要俄羅斯從烏克蘭撤走軍隊。

莫斯科方面認同美、法及德的立場軟化，接受以外交協商的方法解決問題，但明顯對要俄羅斯撤軍的要求，不表贊同。事實上，首先俄軍已經在頓巴斯發動了攻勢，接近攻陷軍事重鎮巴赫穆特，繼而開始全面佔領頓巴斯的軍事行動，將全殲烏軍在地主力，到時烏克蘭的抵抗就大有機會瓦解。

更且，俄羅斯由於烏克蘭總統澤連斯基先前拒絕和談，更於9月對扎波羅熱及赫爾松發動攻勢，迫使俄軍退卻。加上俄羅斯已經在頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱4州，舉行公投成功把它們納入俄羅斯領土。為此俄羅斯政府更徵召30萬大軍陸續加入戰場對付烏軍及保衞國土。如果聽從北約要求撤軍，則4州歸俄就前功盡廢，無論俄政府及人民，都不會放棄如今用鐵和血鬥爭得來的成果。

目前俄羅斯是計劃透過全面摧毀烏克蘭的基礎設施，迫使北約無法有效輸送武器支持烏克蘭向俄羅斯繼續攻擊，只有捱打至軍隊土崩瓦解的情況出現。而經濟上北約也無法支援烏克蘭短時間恢復水、電、通訊及運輸，並且東、西歐更要面對新一浪潮達300萬以上烏克蘭難民湧入，加上能源危機、經濟負增長、通脹及失業潮，會無法承受。

俄羅斯的對策和北約繼續聲言拱火以武器及經濟支援烏克蘭，及烏克蘭能否有實力繼續下去堅持做戰爭代理人，以耗損、甚至顛覆俄政府的策略，正是一個俄羅斯、歐盟及烏克蘭三方面的「膽小鬼賽局」（Chicken Game），看誰先吃不消而願意走上談判桌。

西方主流傳媒一直還在掩蓋俄羅斯在頓巴斯的進展，還在宣傳不少俄羅斯人民對戰爭不持反對，就持冷漠態度。這種立場及手法是在重複犯先前在馬里烏波爾的錯，這種一直遮掩北約及烏方劣勢到真相大白時，會更嚴重挫敗北約政府及主流傳媒的可信度，使烏克蘭的崩潰更急劇及失去方向，也會使歐盟的反政府情緒更強，不利有效管治。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻