香港在大灣區的發展，是中央政府的照顧，不是針對新時代戰略性的取向。香港要怎樣與大灣區其他城市合作呢？是一線放開，二線管好，經濟特區式的港深或香港與珠三角整體的開放性融合？這是再造或大造香港的翻版？似乎香港是不需變化，只要搭上深圳、珠三角發展的快車便可？抑或借香港的特殊（不用向國家交稅，貨印關稅獨立等）使深圳、珠三角也再一次如經濟特區時代那樣的進一步特殊化？

香港與珠三角應怎樣連接、合作呢？香港是幾個中心，這麼多年都大致不變，可每況愈下，全球的中心作用下降，也連接不起珠三角的城市。深圳為首的珠三角，以科技創新引導，單只把香港的大學引進珠三角辦分校便是深化科技合作的產業鏈嗎？深圳為首的珠三角進行制度創新，示範全國，是怎樣創新？學香港，抑或學新加坡，以至另創道路？

我們有很多口號、政策。口號推動政策，中間只是邏輯推理，有甚麼中外事例支持，理論分析審定呢？

香港的幾個中心之間的關係與互動是怎樣？更根本，香港的再工業化方向如何？策略如何？步驟如何？不是把一些新科技產業列為目標便可成功。香港實行怎樣的資本主義體制？應否把現有體制拆掉，重建更適合新時代、適合香港大眾利益的資本主義？沒有大方向的指導和作為政策取捨的依歸，香港的施政還如英國統治時的政府，個別政策自成範疇，互不相關地制訂執行。為官者與香港社會都不知道背後英國政府在進行怎樣的把香港社會、經濟、政治來塑造。現在沒有英國政府，只餘下失去方向、缺乏協調的各個政策，按以前定下的規則、發展方向，盲目前進。結果是相互牴觸，效益奇低，失發展時機。建設與發展沒有方向，全盤的概念，美其名為有所作為，比起無所作為，其實優勝不多。

同樣地，大灣區要怎樣融合港澳、珠三角，是大問題。也應反映在新時代全國發展的大局中香港、珠三角等應扮演怎樣的角色，不能變成扶貧式，珠海幫澳門，深圳廣州幫香港。內地城市不願，港澳不甘心，沒有共商共建，怎來共享。

大灣區有發展綱要，但沒有更高層次的設計，社會主義與資本主義及一國兩制的融合方式，各自同期改革的路徑圖、時間表，事倍便功半。