對歐盟而言，無論是參與美國拿烏克蘭當槍使的俄烏之戰，還是跟隨美國發起的與中國的大國競爭、封圍、打壓中國，要和中國脫鈎，都對歐盟百害而無一利。然而，這麼清楚的事情，歐盟和那些歐洲的政客們卻偏偏要「勇於一試」，美國在「游說」鼓動歐盟時，他們似乎二話不說就幹了。

他們那時可能很相信美國，要幹倒俄羅斯、要幹倒中國都不艱難；美國總統也吹過牛，說是搞掂中國「很容易贏」。因此，歐盟是一副起哄的架勢，生怕跟慢了會「蝕底」，爭先恐後幫着美國當打手。然而，「實踐」了一段時間，歐盟發現自己虧大了，一點好處也沒有，經濟、民生遭到極大打擊，極大消耗，現在歐盟不得不考慮要調整政策了。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利日前說，美國是歐盟最重要的盟友，但歐盟的部分對華政策不會跟隨美國。博雷利說，歐盟和中國在政治制度上存在差異，但不應阻止相互接觸，在應對氣候、環境、健康等領域，必須與中國進行貿易和談判，歐盟必須有明確、穩定和可持續的對華戰略。博雷利指，歐盟不會和中國經濟脫鈎。博雷利的表態，說明歐盟還算聰明，不會一條道走到黑。

老實講，經過中國40年的改革開放，歐盟國家和中國的經貿關係實已密不可分，他們獲利實在可觀，已離不開中國市場。他們沒有任何理由要跟着美國打擊中國，幹損人不利己的事。然而，畢竟美國對歐盟「最重要」，早已被美國多方面控制，特朗普在對中國發起貿易戰時，先向歐盟國家開刀，也是拿美國對歐盟的經貿和對歐洲、北約的援助吃了虧說事，威脅要把自己失去的「找補」回來。美國此舉，歐盟嚇得不輕。歐盟知道，美國對自己只有威逼，沒有利誘，然顧不了那許多了，乖乖上了美國戰車。

現在，歐盟對華態度有所轉變，是因為看到美國對華已不敢堅持死硬，而是正在尋找調整。