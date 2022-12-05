綿綿不絕，必有亂結。最近英國政府很煩躁，全國各地罷工潮此起彼落，聖誕前幾乎每天都有不同行業罷工，包括鐵路運輸、護士、救護員、郵政、銀行安保甚至大學講師等等。他們的訴求很簡單也很明確，就是要求加薪，以應付日益惡化的通脹及不斷增加的生活成本。其中護士要求加薪19.2%，聽起來似乎獅子開大口，其實並不過分，扣除通脹後，過去10年英國護士實際收入減少逾20％，單是10月份的通脹率就達11.1%，有些護士連購買食物和支付帳單都有困難。

其他行業也是如此，最駭人聽聞的是部分大學教職員也表示「正在捱餓」。香港的大學教職員薪酬優厚，被視為金飯碗，而英國的大學教職員卻在「捱餓」，這是多麼鮮明的對比。難怪有英國大狀熱衷於來港賺外快，因為在香港打官司的收入遠遠高於英國。

最近當地有項調查顯示，67%英國人擔心今年無法負擔聖誕晚餐，超過15%受訪者計劃使用食物銀行的食品作為節日大餐，另有14%受訪者負擔不起給孩子買禮物的費用。一個老牌帝國竟淪落到如此地步，英國紳士顏面何存？更可悲的是，英國政府無心無力給自己治病，反而不斷對外撩是鬥非，儼然以大國自居。在俄烏問題上，英國比美國跳得更歡，先是向烏克蘭提供直升機，後又宣布提供精確制導導彈，雖然都是一些老掉牙的武器，但足以證明英國政客唯恐天下不亂。

挑戰俄羅斯也就罷了，英國還企圖同時挑釁中國，真可謂不自量力。首相辛偉誠聲稱中國對英國的價值觀和利益構成「系統性挑戰」，並指中英黃金時代已經結束。結束就結束吧，誰在乎？西方不亮東方亮，這年頭美國霸權尚且奈何不了中國，何況是英國這種沒落國家。幾位英國議員邯鄲學步，倣效佩洛西老太婆竄訪台灣，自以為得計，其實無非是一群政治小丑，除了丟人現眼，達不到任何目的。至於BBC記者聲稱在上海遭警方粗暴對待，英國政府藉此大做文章，更是無聊透頂。BBC記者與其在上海煽風點火，不如返回英國採訪罷工潮，聽聽英國民眾的感受。

有英國網民說得對，英國已瀕臨破產，去管別人之前，還是先把自己的爛攤子解決好。英國人民的敵人不是俄羅斯，更不是中國，而是英國政府。沒錯，管別人之前，自己還是先照照鏡子吧。