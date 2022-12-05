繼七人欖球賽後，日前在杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，又發生誤將黑暴獨歌當成國歌播放的事件。三番四次出錯，與Google、YouTube等搜尋平台刻意將黑暴獨歌當成「香港國歌」置頂有關。港府不敢強硬向這些美資科企交涉，反而旨意港協暨奧委會撰寫並發放指引了事，將責任推給港隊運動員及領隊，堪稱本末倒置，不負責任。

港協暨奧委會上月22日向轄下體育總會發出新指引，規定總會人員嚴格遵從在比賽前後處理國歌及區旗的做法。包括發現大會出錯時要用雙手做出「T」字手勢示意錯誤，如主辦方未有更正全隊須離場，若違反指引或會被暫停會員資格及資助。問題是，倘出錯的是主辦方，受責卻是運動員及其屬會，是否公平呢？

例如今次事件，奪金的連煒楨在播出黑暴獨歌後隨即打出「T」字手勢暫停，這是合乎指引的做法，惟有行會成員卻指，相關港隊的隊長須在播放前確認是中國國歌，未知是否沒有這樣做致出錯，顯然是怪罪領隊。為何主辦方犯錯，卻要港隊承擔被懲罰的後果？

還是那句老話，問題在哪裏發生，便應該從哪裏入手解決。七欖賽又好，今次的健美比賽也罷，主辦方用錯國歌，都是源於Google、YouTube等搜尋平台將黑暴獨歌當成「國歌」置頂所致。港府不敢捋老虎鬚，不敢對這些美企企硬，嚴詞要求更正並調查，顯然就是塞責。如今有錯不去糾正，反而怪責努力為港爭光的港隊和運動員，簡直豈有此理。

港府更應做的，還有向各大體育機構、國際賽事的主辦單位，正式講解中國國歌為《義勇軍進行曲》，並無其他。否則以洋人之無知，這種不必要的辱華事件只會不停重演。