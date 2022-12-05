內地的疫情防控措施頗嚴，持續近3年，近日出現了小規模的抗議活動。中央政府面對新的民情，因時順變，對防疫措施略加調整，幾個回合下來，民眾的不滿聲音已逐漸緩和，至今為止，北京沒有視之為反政府浪潮。

反觀香港，不少「黃絲」借聲援內地的抗議活動為名，大力呼應所謂的「白紙運動」，上至大專院校，下至民間組織，試圖串通一氣，挑戰中央的管治權威。幸好特區政府的保安局見機甚快，旋即發表聲明，譴責近日的反抗浪潮，直指這是「顏色革命」的雛形。

部分黃色媒體滿以為逮到機會，為此大做文章，說中央尚且沒有將內地的示威定性為反政府思潮，何以特區政府反倒越俎代庖，先行一步，將香港的示威活動視為顏色革命？持此論者，近日不停發動攻勢，指港府犯了邏輯謬誤，其實嘛，真正不懂邏輯的，恰恰是這批黃絲中人。

假如有甲、乙二人，在同一天感到肚腹疼痛，某甲大驚失色，趕忙到醫院作徹底檢查，且看是否癌細胞在作祟。某乙則心下安然，隨便吞服了兩粒止肚痛藥，倒頭便睡，翌日醒來，腹中的痛症已然痊愈。我想問，單看上述例子，能否斷定某甲是在小題大做，作無謂的自我恐嚇？

那當然不能，我們還得看甲、乙二人以往的身體狀況。假如某甲曾患胃癌，後來康復，如今肚腹突然疼痛，當然該小心應付。若然某乙素來體健如牛，只是偶爾鬧肚子，自然不必太緊張。

同樣道理，香港有2019年反修例風波的「病史」在先，當年黃絲的破壞力更甚於癌細胞，如今這股力量意圖捲土重來，保安局要認真對付，也是情理中事。